Разворот на восток и обратно

Разворот на восток стал в последние пару лет ключевой темой практически всех транспортных мероприятий.

О последствиях переориентации грузопотоков на восточное направление и перспективах их возвращения на Северо-Запад в своем докладе на II конференции «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2024», организованной ВИВА КОНСАЛТ в Петербурге, директор по маркетингу информационно-аналитического агентства SeaNews Елена Шелеметьева.

Ни порты на Дальнем Востоке, ни железная дорога обработать возросшие объемы в разумные сроки не в состоянии, отметил она. В результате сроки доставки растут, время ожидания погрузки увеличивается, контейнеры скапливаются на терминалах. Как следствие, растут ставки, а грузовладельцы несут дополнительные расходы.

Фактически, разворот грузопотоков обратно на Северо-Запад уже начался. О том, как он идет и что ему препятствует, а также о сохранившихся грузопотоках на европейском направлении – смотрите выступление Елены Шелеметьевой в ролике ниже.

Видео: SeaNews