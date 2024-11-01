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Разворот на восток и обратно
01.11.2024

Разворот на восток и обратно

    • Разворот на восток стал в последние пару лет ключевой темой практически всех транспортных мероприятий.

    О последствиях переориентации грузопотоков на восточное направление и перспективах их возвращения на Северо-Запад в своем докладе на II конференции «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2024», организованной ВИВА КОНСАЛТ в Петербурге, директор по маркетингу информационно-аналитического агентства SeaNews Елена Шелеметьева.

    Ни порты на Дальнем Востоке, ни железная дорога обработать возросшие объемы в разумные сроки не в состоянии, отметил она. В результате сроки доставки растут, время ожидания погрузки увеличивается, контейнеры скапливаются на терминалах. Как следствие, растут ставки, а грузовладельцы несут дополнительные расходы.

    Фактически, разворот грузопотоков обратно на Северо-Запад уже начался. О том, как он идет и что ему препятствует, а также о сохранившихся грузопотоках на европейском направлении – смотрите выступление Елены Шелеметьевой в ролике ниже.

    Видео: SeaNews


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