Нововведения в Панамском канале

Панама вводит новую методику распределения слотов для прохождения Панамского канала на долгосрочной основе, сообщает Администрация Панамского канала.

Для LNG- и LPG-газовозов новая система будет доступна с сентября этого года, для прочих типов судов – с 1 октября 2024 года.

В зависимости от типа судна Администрация канала будет выставлять на аукцион то или иное количество пакетов из нескольких слотов, то есть, один судовладелец или оператор сможет забронировать в рамках одной сделки сразу несколько окон для прохождения своих судов через канал.

Так, на период с 5 января 2025 по 3 января 2026 года в сентябре 2024 года предполагается выставить на аукцион 6 пакетов на 24 прохода LNG- и LPG-газовозов и 18 пакетов на 12 проходов.

В октябре будет выставлено для контейнеровозов 7 пакетов на 104 прохода, и для прочих судов 7 пакетов на 52 прохода и один пакет на 6 проходов.

Проводить аукционы по продаже слотов на проход через Панамский канал Администрация канала начала в 2023 году, пользуясь возникшими из-за засухи очередями на вход в канал.

Фото: Shipspotting / Sydney Sinclair