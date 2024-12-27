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Изменения в тарифной политике автоперевозок
27.12.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 23-27 декабря 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Оборот мировых контейнерных линий, 10 месяцев 2024

    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 10 месяцев 2024 года составил 152,6 млн TEU.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузооборот Балтийского бассейна в ноябре 2024: выросла перевалка сжиженного газа

    В ноябре 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 4,4% относительно показателя ноября прошлого года.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре 2024 в деталях

    В ноябре 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 42,7% относительно показателя ноября 2023 года.

    Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 11 месяцев 2024

    Перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли за 11 месяцев этого года на 14,1%.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре вырос на 42,7%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 51,7%.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в ноябре 2024 в деталях

    В ноябре 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 31,4% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Железнодорожные контейнеры, 11 месяцев 2024

    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 11 месяцев 2024 года составили 7,2 млн TEU

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в ноябре 2024: выросла перевалка руды

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы.

    Речные перевозки в навигацию 2024 выросли на 9.7%

    В навигацию 2024 года внутренним водным транспортом перевезено порядка 120 млн тонн.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2024 в деталях

    В ноябре 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 10,8% относительно показателя ноября 2023 года.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2024 вырос на 10,8%

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 12,9%Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 12,9%.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в ноябре 2024 в деталях

    В ноябре 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4,5% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в ноябре 2024: выросла перевалка руды

    Экспорт, на долю которого приходилось 83,4% всего грузооборота, вырос на 2,3%. 

    Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2024 в деталях

    В ноябре 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос в 3,3 раза относительно показателя ноября 2023 года.

    Почему растут тарифы

    На рынок грузоперевозок в настоящее время влияет множество факторов.

    Рынок постепенно балансируется

    Об опыте выстраивания контейнерной логистики с нуля после ухода из России в 2022 году всех глобальных линий и сложностях на этом пути, о тенденциях отечественного рынка контейнерных перевозок, прогнозах и планах на будущее в интервью SeaNews Алексей Гагаринов, генеральный директор C-Shipping – коммерческого и линейного агента китайских перевозчиков OVP Shipping и Safetrans Line.

     

    Товарооборот РФ

    Российский экспорт и импорт, 10 месяцев 2024

    Внешнеторговый оборот России по итогам января-октября 2024 года составил 584,3 млрд долларов.

     

    Порты

    Все порты Финляндии, 10 месяцев 2024

    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-октября 2024 года составил 1,1 млн TEU.

     

    Складской бизнес

    Роль компьютерной графики, зрения и обработки изображений в складской логистике

    Интеграция компьютерной графики, зрения и обработки изображений кардинально меняет складскую логистику.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 52, 2024

    На 52 неделе в Азово-Черноморском регионе продолжается снижение ставок фрахта.

    FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ

    FREIGHTMarket дает индикативную картину фрахтовых ставок по 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.

     

    Фото: ФТС

     


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