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Роль компьютерной графики, зрения и обработки изображений в складской логистике
26.12.2024

Роль компьютерной графики, зрения и обработки изображений в складской логистике

    • Юлия Гитлина, доктор наук в области компьютерных технологий и соосновательница Roolz, поделилась своим видением развития и важности применения компьютерного зрения в логистике.

    Эти технологии работают в единой связке, помогая оптимизировать операции, повысить их точность и снизить затраты. Современные склады становятся умными экосистемами, где визуальные вычисления сочетаются с искусственным интеллектом (ИИ), успешно справляясь с вызовами современной логистики.

    Рассмотрим реальные примеры их применения и познакомимся с ведущими компаниями и программными решениями, которые стоят на передовой этой захватывающей трансформации.

    Компьютерная графика: создание оптимальных складских дизайнов

    Компьютерная графика стала незаменимым инструментом для планирования и визуализации складских помещений. Она позволяет создавать детализированные 3D-модели, с помощью которых компании могут спроектировать идеальные рабочие зоны еще до их строительства.

    Преимущества

    • Виртуальные модели помогают выявлять недочеты на этапе планирования.
    • Оптимизация расстановки стеллажей, рабочих станций и оборудования.
    • Экономия времени и средств за счет минимизации ошибок.

    DHL, мировой лидер в логистике, использует программное обеспечение AutoDesk Revit для проектирования и оптимизации складских помещений. С помощью 3D-моделей компания моделирует различные конфигурации стеллажей, погрузочных доков и конвейерных систем, чтобы определить наиболее оптимальную планировку. Это сокращает издержки и ускоряет процесс обработки грузов, делая работу более слаженной и эффективной.

    Tesla применяет компьютерную графику для проектирования гигафабрик — своих огромных производственных объектов. Благодаря 3D-моделям компания заранее оптимизирует логистические и производственные процессы, обеспечивая соответствие заводов самым высоким требованиям. Такой подход позволяет Tesla успешно решать масштабные задачи и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.

    Компьютерное зрение: автоматизация управления складскими запасами

    Робот, оснащенный камерами и датчиками доставляет посылку
    Робот, оснащенный камерами и датчиками доставляет посылку

    Компьютерное зрение, в сочетании с камерами и интеллектуальными алгоритмами, изменяет подход к управлению складскими запасами. Эта технология позволяет компаниям:

    • Автоматически выявлять неправильно размещенные товары.
    • Мониторить уровень запасов в реальном времени.
    • Устранять необходимость в ручной проверке, снижая количество ошибок.

    Amazon внедрил роботизированные системы на своих складах, став отраслевым стандартом в использовании компьютерного зрения. Оснащенные камерами и датчиками роботы автономно перемещаются по складу, точно идентифицируя товары и передавая их на упаковочные станции. Это ускоряет обработку заказов и делает процессы более масштабируемыми.

    Decathlon, крупный ритейлер спортивных товаров, установил на своих складах полки с камерами, поддерживающими компьютерное зрение. Эти умные системы мониторят наличие продукции в реальном времени, обеспечивая своевременное пополнение запасов. В результате Decathlon снизил случаи отсутствия товаров и повысил удовлетворенность клиентов.

    Обработка изображений: мониторинг и инспекция в реальном времени

    Обработка изображений с использованием ИИ — умные камеры анализируют продукты питания
    Обработка изображений с использованием ИИ — умные камеры анализируют продукты питания

    Технологии обработки изображений, такие как умные камеры, тепловые датчики и рентгеновские сканеры, обрабатывают и предоставляют критически важную информацию о складских операциях. Эти инструменты позволяют предприятиям:

    • Контролировать запасы в реальном времени.
    • Обнаружить аномалии.
    • Обеспечить высокое качество продукции.

    Так, компания FedEx использует передовые системы обработки изображений для сканирования посылок. Умные камеры и лазерные системы автоматически отслеживают посылки для определения их размеров и обнаружения повреждений. Это позволяет избежать ошибок при выставлении счетов за отправку и значительно улучшить качество обслуживания. Интеграция технологий обработки изображений с ИИ позволила FedEx повысить эффективность работы и существенно сократить количество жалоб от клиентов.

    Ocado, британский гигант онлайн-торговли продуктами, применяет системы обработки изображений и компьютерного зрения для предоставления продуктов высшего качества. Умные камеры анализируют фрукты и овощи, выявляя дефекты еще до упаковки и отправки. Благодаря столь инновационному подходу, Ocado не только зарекомендовал себя как надежный поставщик качественной продукции, но и значительно сократил объемы отходов.

    Мощное трио: графика, зрение и обработка изображений

    Каждая из этих технологий является впечатляющей сама по себе, но их истинный потенциал раскрывается при интеграции в комплексные системы. Объединив их, мы получаем возможность ускорить и улучшить складские операции, где оптимизация планировки, мониторинг в реальном времени и автоматизация работают синергетически.

    Walmart использует дроны с поддержкой компьютерного зрения на своих складах, таким образом автоматизируя инвентаризацию. Дроны делают высококачественные снимки полок и сканируют штрих коды, пролетая через ряды. Изображения обрабатываются для идентификации отсутствующих или неправильно размещенных товаров. Эта интеграция позволила Walmart сократить время на инвентаризацию с нескольких дней до нескольких часов.

    Prologis, мировой лидер в сфере логистической недвижимости, использует цифровые двойники — виртуальные копии физических складов, созданные с помощью компьютерной графики и обработки изображений. Эти цифровые модели симулируют реальные условия, позволяя Prologis оптимизировать планировку, тестировать автоматизацию и прогнозировать потребности в обслуживании.

    Подведем итоги

    Интеграция компьютерной графики, зрения и обработки изображений кардинально меняет складскую логистику. Такие гиганты, как Amazon, DHL и Ocado, демонстрируют, как эти технологии помогают оптимизировать процессы, автоматизировать управление запасами и поддерживать высокий уровень качества продукции. Используя эти инструменты, компании могут снизить издержки, повысить точность и удовлетворить растущие ожидания клиентов.

    Для компаний, стремящихся сохранить конкурентоспособность, внедрение этих технологий — не просто тренд, а стратегическая необходимость для создания умных складов будущего.

    Юлия Гитлина

    Сооснователь Roolz

    Работает над развитием IT в логистике для автоматизации процессов грузоперевозок и внедрения инновационных технологий в индустрию, обладает PhD в области Computer Vision.


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