Damen закупает роботы для покраски

Damen Shiprepair Dunkerque, судоремонтное предприятие группы Damen в Дюнкерке, подписало контракт на поставку автономных роботов-покрасчиков/помывщиков с AMBPR, дочерней компанией SERCEL Group.

Как отмечают в Damen Shiprepair Dunkerque, принятию решения о закупке предшествовали годы сотрудничества с производителем и прошедшие недавно успешные финальные испытания техники.

Роботы умеют не только красить, но могут быть запрограммированы для выполнения полного цикла реставрационных работ включая помывку, очистку с помощью водомета/пескоструя, покраску и контрольный осмотр.

При этом никакого участия в процессе со стороны персонала не требуется, не считая замены насадок и иных приспособлений. Произвести такую замену можно в течение всего 20 минут.

Именно исключение из процесса персонала в Damen считают основным преимуществом новой техники, поскольку снижается риск для здоровья людей, которые при традиционных методах вынуждены вдыхать вредные пары красок и иных химических веществ и управлять пескоструйным и водометным оборудованием, работающим под высоким давлением.

Также снижается негативное влияние на окружающую среду. Первоначально роботы будут работать на гибридных источниках энергии, в будущем планируется перевести их полностью на электричество, что сведет атмосферные выбросы к нулю.

Фото: Damen Shiprepair Dunkerque