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Damen закупает роботы для покраски
10.09.2024

Damen закупает роботы для покраски

    • Damen Shiprepair Dunkerque, судоремонтное предприятие группы Damen в Дюнкерке, подписало контракт на поставку автономных роботов-покрасчиков/помывщиков с AMBPR, дочерней компанией SERCEL Group.

    Как отмечают в Damen Shiprepair Dunkerque, принятию решения о закупке предшествовали годы сотрудничества с производителем и прошедшие недавно успешные финальные испытания техники.

    Роботы умеют не только красить, но могут быть запрограммированы для выполнения полного цикла реставрационных работ включая помывку, очистку с помощью водомета/пескоструя, покраску и контрольный осмотр.

    При этом никакого участия в процессе со стороны персонала не требуется, не считая замены насадок и иных приспособлений. Произвести такую замену можно в течение всего 20 минут.

    Именно исключение из процесса персонала в Damen считают основным преимуществом новой техники, поскольку снижается риск для здоровья людей, которые при традиционных методах вынуждены вдыхать вредные пары красок и иных химических веществ и управлять пескоструйным и водометным оборудованием, работающим под высоким давлением.

    Также снижается негативное влияние на окружающую среду. Первоначально роботы будут работать на гибридных источниках энергии, в будущем планируется перевести их полностью на электричество, что сведет атмосферные выбросы к нулю.

    Фото: Damen Shiprepair Dunkerque


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