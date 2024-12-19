Голландский буксир для казахстанского оператора

Damen Shipyards Group передала казахской Caspian Offshore Construction буксир модели Shoalbuster (SBu) 3209. Как сообщили SeaNews в Damen, судно, получившее название «Caspian Lotus», будет задействовано на дноуглубительном проекте в Персидском заливе.
Основные характеристики судна:
- тип: многофункциональный буксир,
- дедвейт – 195 тонн,
- длина – 32.37 м,
- ширина – 9,1 м,
- высота борта – 4,4 м,
- осадка макс. – 3,3 м,
- топливные танки – 215 куб. м,
- площадь палубы – 80 кв. м,
- тяга на гаке – 45 тонн,
- скорость – 11 узлов,
- экипаж – 9 человек.
«Caspian Lotus» пополнит флот Caspian Offshore Construction, состоящий из более 50 судов, половина из которых построены Damen.
Как отмечают в Damen, судно было передано заказчику в кратчайшие сроки – контракт был подписан в августе этого года. Это стало возможным благодаря практике строительства судов не только по непосредственным заказам, но и серийному производству для обеспечения «запаса».
Фото: Damen