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Голландский буксир для казахстанского оператора
19.12.2024

Голландский буксир для казахстанского оператора

    • Damen Shipyards Group передала казахской Caspian Offshore Construction буксир модели Shoalbuster (SBu) 3209. Как сообщили SeaNews в Damen, судно, получившее название «Caspian Lotus», будет задействовано на дноуглубительном проекте в Персидском заливе.

    Основные характеристики судна:

    • тип: многофункциональный буксир,
    • дедвейт – 195 тонн,
    • длина – 32.37 м,
    • ширина – 9,1 м,
    • высота борта – 4,4 м,
    • осадка макс. – 3,3 м,
    • топливные танки – 215 куб. м,
    • площадь палубы – 80 кв. м,
    • тяга на гаке – 45 тонн,
    • скорость – 11 узлов,
    • экипаж – 9 человек.

    «Caspian Lotus» пополнит флот Caspian Offshore Construction, состоящий из более 50 судов, половина из которых построены Damen.

    Как отмечают в Damen, судно было передано заказчику в кратчайшие сроки – контракт был подписан в августе этого года. Это стало возможным благодаря практике строительства судов не только по непосредственным заказам, но и серийному производству для обеспечения «запаса».

    Фото: Damen


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