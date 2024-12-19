Голландский буксир для казахстанского оператора

Damen Shipyards Group передала казахской Caspian Offshore Construction буксир модели Shoalbuster (SBu) 3209. Как сообщили SeaNews в Damen, судно, получившее название «Caspian Lotus», будет задействовано на дноуглубительном проекте в Персидском заливе.

Основные характеристики судна:

тип: многофункциональный буксир,

дедвейт – 195 тонн,

длина – 32.37 м,

ширина – 9,1 м,

высота борта – 4,4 м,

осадка макс. – 3,3 м,

топливные танки – 215 куб. м,

площадь палубы – 80 кв. м,

тяга на гаке – 45 тонн,

скорость – 11 узлов,

экипаж – 9 человек.

«Caspian Lotus» пополнит флот Caspian Offshore Construction, состоящий из более 50 судов, половина из которых построены Damen.

Как отмечают в Damen, судно было передано заказчику в кратчайшие сроки – контракт был подписан в августе этого года. Это стало возможным благодаря практике строительства судов не только по непосредственным заказам, но и серийному производству для обеспечения «запаса».

Фото: Damen