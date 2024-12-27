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FREIGHTMarket – аналитический сервис (ставки контейнерных линий в порты РФ, судозаходы)
27.12.2024

FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ

    • SeaNews запустил новый аналитический облачный онлайн-сервис – FREIGHTMarket

    FREIGHTMarket дает индикативную картину фрахтовых ставок по 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.

    Пользователям FREIGHTMarket доступна информация по ставкам по следующим параметрам:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    Также FREIGHTMarket содержит такие данные как:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса FREIGHTMarket:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Ежемесячное обновление

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомиться с демоверсией сервиса можно здесь.

    Все вопросы по сервису и по подписке можно задать Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9


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