FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ

SeaNews запустил новый аналитический облачный онлайн-сервис – FREIGHTMarket.
FREIGHTMarket дает индикативную картину фрахтовых ставок по 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.
Пользователям FREIGHTMarket доступна информация по ставкам по следующим параметрам:
- экспорт / импорт
- 20’ / 40’
- рефы / сухие
- HC / TC / DC
- COC / SOC
Также FREIGHTMarket содержит такие данные как:
- Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
- Количество судозаходов по линиям за последний месяц
- Вместимость судов на сервисах
- Суммарная вместимость линий
Особенности сервиса FREIGHTMarket:
- Интерактивный пользовательский интерфейс
- Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
- Помесячная динамика ставок
- История и сравнение ставок
- Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
- География сервисов на карте
- Ежемесячное обновление
Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.
Ознакомиться с демоверсией сервиса можно здесь.
Все вопросы по сервису и по подписке можно задать Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26
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