Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FREIGHTMarket – аналитический сервис (ставки контейнерных линий в порты РФ, судозаходы)
05.03.2025

FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ

    • SeaNews запустил новый аналитический облачный онлайн-сервис – FREIGHTMarket

    FREIGHTMarket дает индикативную картину фрахтовых ставок по 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.

    Пользователям FREIGHTMarket доступна информация по ставкам по следующим параметрам:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    Также FREIGHTMarket содержит такие данные как:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса FREIGHTMarket:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Ежемесячное обновление

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомиться с демоверсией сервиса можно здесь.

    Все вопросы по сервису и по подписке можно задать Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.02.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 6, 2025
    Ставки не меняются четвертую неделю подряд
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    23.01.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 4, 2025
    Ставки на прежнем уровне
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    20.02.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 8 неделя, 2025
    Ставки на уровне прошлой недели
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    18.02.2025
    Оборот мировых контейнерных линий, 2024
    По всем регионам мира без исключения наблюдается рост как экспорта, так и импорта.
    Только для подписчиков
    2025контейнерные линииКонтейнерные перевозки
    0
    23.01.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 4, 2025
    Ставки на отдельные направления снизились
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    10.01.2025
    Провозные мощности в 2024 году нарастили все крупнейшие контейнерные линии
    В минусе только Yang Ming
    2024контейнерные линииКонтейнеровозыпровозные мощности
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.03.2025 Белорусские удобрения пошли в Китай в контейнерах
    05.03.2025

    FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ
    05.03.2025 Контейнерный жд сервис из Китая в Польшу
    05.03.2025 Первый контейнеровоз CMA CGM на метаноле
    05.03.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2025 вырос на 10,9%
    04.03.2025 OVP Shipping возобновляет прямой сервис из Китая на Калининград
    Госрегулирование Показать всё
    04.03.2025 Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков
    03.03.2025 Назначение в ФТС
    28.02.2025 Правительство ограничило экспорт бензина
    26.02.2025 Совфед разработал документ по укомплектованности судовых аптечек
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    20.02.2025 Первые результаты проверки танкерного флота будут готовы в мае
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •