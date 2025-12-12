Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 50, 2025
12.12.2025

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 50, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.04.2025
    Российский экспорт черных металлов в ЕС, январь 2025
    Поставки существенно выросли
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    21.11.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 47, 2025
    Ставки не изменились.
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    13.10.2025
    Перевозки по жд каменного угля, сентябрь 2025
    В сентябре к перевозке не предъявили более 2 млн тонн угля.
    2025РЖДУголь
    0
    11.07.2025
    Погрузка на экспорт по жд железной руды, 6 месяцев 2025
    В первом полугодии 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 15,5%.
    2025Железная рудаРЖДЭкспорт
    0
    05.08.2025
    Грузооборот речных портов Китая в первом полугодии 2025
    Вырос на 6,8%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    05.11.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2025
    Ставки увеличились.
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.12.2025 Unifeeder’а больше не будет
    12.12.2025 Спад на китайском направлении и рост каботажа на Балтике
    12.12.2025 Maersk меняет главного финансиста
    12.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 50, 2025
    11.12.2025 Грузовые поезда Китай – Европа из Сианя за первые 10 месяцев 2025 года
    10.12.2025 Сервис в иранский сухой порт Априн выходит на регулярную основу
    Госрегулирование Показать всё
    11.12.2025 Транспортный поток в МАПП Кани-Курган растет
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •