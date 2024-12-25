Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года в деталях
25.12.2024

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2024 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.09.2024
    Аналитический дайджест SeaNews, 23-27 сентября 2024
    Мировой контейнерный рынок Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2024 Суммарный объем глобальных морских […]
    2024АналитикадайджестСтатистика
    0
    21.05.2024
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-март 2024
    По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в […]
    Только для подписчиков
    2024грузовые перевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    22.03.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 12, 2024
    На 12 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов сохранились […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    29.11.2024
    Оборот мировых контейнерных линий, 9 месяцев 2024
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 9 месяцев 2024 года составил 136,7 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2024глобальные контейнерные линииКонтейнерные перевозки
    0
    08.07.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2024 увеличился на 17.1%
    В мае 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 17,1% относительно показателя мая […]
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    28.03.2024
    «Мы пережили все, что можно пережить»
    О рисках в логистике B2B и на маркетплейсах поделилась на круглом столе «Неочевидные и […]
    2024OzonЛогистикамаркетплейс
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.12.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2024 в деталях
    25.12.2024 FESCO довела объем контейнерного парка до 200+ тыс. TEU
    25.12.2024 CMA CGM открывает сервис на Одессу
    25.12.2024 Железнодорожные контейнеры, 11 месяцев 2024
    24.12.2024 Рынок постепенно балансируется
    24.12.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре вырос на 42,7%
    Госрегулирование Показать всё
    25.12.2024 ФТС переводит ЦЭДы на круглосуточный режим работы
    24.12.2024 Продлен временный запрет на экспорт риса
    23.12.2024 Электронная очередь в пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр
    19.12.2024 Назначен начальник Владивостокской таможни
    18.12.2024 Назначен начальник Сахалинской таможни
    16.12.2024 Законопроект о международных ТОР будет доработан до конца года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •