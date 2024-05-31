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Аналитический дайджест SeaNews, 27-31 мая 2024
31.05.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 27-31 мая 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    39 отмененных рейсов, с 22 по 26 неделю 2024

    С 22 недели по 26 неделю 2024 года объявлено о 39 отмененных рейсах, что составляет 6% от 651 запланированного на этот период рейса.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 22 неделя 2024

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 22 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 3,8% до 4226 долларов за 40-футовый контейнер.

    Безработные контейнеровозы на 20 мая 2024 года

    Флот безработных сократился как по вместимости, так и по количеству судов.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2024 в деталях

    В марте 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,3% относительно показателя марта 2023 года и составил 16,7 тыс. TEU.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2024 снизился на 3,3%

    В марте 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,3% относительно показателя марта 2023 года.

    Грузооборот Арктического бассейна в марте 2024 в деталях

    В марте 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,9% относительно показателя марта 2023 года и составил 8,6 млн тонн.

    Грузооборот Арктического бассейна в марте 2024: снизилась перевалка угля и кокса

    В марте 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,9% относительно показателя марта 2023 года.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2024 в деталях

    В марте 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя марта прошлого года на 60,8% и составил 673 TEU.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2024 снизился на 60,8%

    В марте 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя марта прошлого года на 60,8%.

    Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2024 в деталях

    В марте 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 24,3% относительно показателя марта 2023 года и составил 800,3 тыс. тонн.

     

    Порты

    Контейнерооборот китайских портов, Q1 2024

    Контейнерооборот 10 крупнейших контейнерных портов Китая по итогам первого квартала 2024 года составил 56,5 млн TEU.

     

    Товарооборот РФ

    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, 3 месяца 2024

    Российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза по итогам первых трех месяцев 2024 года составил 1,28 млн тонн.

    Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь-март 2024

    Оборот товаров, перемещаемых своим ходом между Россией и Евросоюзом, в январе-марте 2024 года в денежном выражении составил 27,8 млн евро.

    Грузоперевозки по внутренним водным путям между РФ и ЕС, январь-март 2024

    Грузоперевозки по внутренним водным путям между Россией и Евросоюзом в январе-марте 2024 года составили 30,2 тыс. тонн на сумму 14,3 млн евро.

    Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, 3 месяца 2024

    Российский морской экспорт СПГ в страны Евросоюза по итогам первых трех месяцев 2024 года составил 933,9 тыс. тонн.

    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, 3 месяца 2024

    Российский морской экспорт товарной группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, полученные из битуминозных веществ» в страны Евросоюза по итогам первых трех месяцев 2024 года, составил 3,3 млн тонн. 

    Экспорт электроэнергии из РФ в ЕС, январь-март 2024

    Российский экспорт электроэнергии в Евросоюз в денежном эквиваленте в январе-марте 2024 года составил 5,8 млн евро, на 52,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

    Импорт легковых автомобилей из ЕС в РФ, январь-март 2024

    Импорт легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из Евросоюза в Россию в январе-марте 2024 года составил в денежном выражении 15,7 млн евро.

     

    Фрахтовый рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2024

    На 21 неделе года выросли ставки почти на всех исследуемых трейдах. Только на порты Японии, Южной Кореи и Персидского залива наблюдалось снижение ставок.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 22, 2024

    На 22 неделе года в Азово-Черноморском регионе сохраняется тренд на снижение ставок фрахта. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 22, 2024

    На 22 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск опустились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 22, 2024

    На 22 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов снизились. Только в адрес Дании ставка сохранилась на уровне прошлой недели.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 22, 2024

    На 22 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 22 неделя 2024

    На 22 неделе года цены на бункерное топливо снизились во всех исследуемых портах.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 22 неделя 2024

    На 22 неделе года во всех исследуемых портах России цены на 380 HSFO и VLSFO незначительно выросли, стоимость MGO LS сохранилась на уровне прошлой недели.

     

    Финансы

    Финансовые результаты Совкомфлот в первом квартале 2024

    Прибыль по итогам первого квартала 2024 года составила 216 млн долларов.


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