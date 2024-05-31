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Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 22 неделя 2024
31.05.2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 22 неделя 2024

    • По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 22 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 3,8% до 4226 долларов за 40-футовый контейнер.

    При этом индекс Drewry WCI на 151% выше значения, зафиксированного на 22 неделе 2023 года, и на 198% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 22 неделя 2024

    По данным Drewry, ставка на маршруте Азия – атлантическое побережье США выросла на 6% и составляет 6835 долларов за 40-футовый контейнер

    Также ставка из Шанхая в Роттердам увеличилась на 5% до 5270 долларов за 40-футовый контейнер.

    Ставки на маршруте Шанхай – Генуя выросла на 4% и составляет 5693 доллара за 40-футовый контейнер.

    На 2%, до 5390 долларов за 40-футовый контейнер, поднялась ставка на направлении Азия – тихоокеанское побережье США.

    На 1%, до 677 долларов за 40-футовый контейнер, увеличилась ставка из Роттердама в Шанхай.

    В то же время на 1% упала ставка из Роттердама в Нью-Йорк (до 2222 долларов за 40-футовый контейнер).

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 22 неделя 2024

    Ставки на направлениях тихоокеанское побережье США – Азия и Нью-Йорк – Роттердам остаются стабильными.

    Спотовые ставки из Азии в связи с ранним началом пикового сезона на следующей неделе вырастут, прогнозирует Drewry.

    График и таблица: Drewry

    Фото: Shipspotting /Cecilio Morcillo

     

     


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