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39 отмененных рейсов, с 22 по 26 неделю 2024
27.05.2024

39 отмененных рейсов, с 22 по 26 неделю 2024

    • По информации аналитического агентства Drewry, с 22 недели по 26 неделю 2024 года объявлено о 39 отмененных рейсах, что составляет 6% от 651 запланированного на этот период рейса.

    44% отмененных рейсов приходится на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США, 36% – на маршруты Азия – Северная Европа и Средиземноморье и 20% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

    39 отмененных рейсов, с 22 по 26 неделю 2024

    На следующие пять недель альянс 2M объявил о отменах 9 рейсов, у OCEAN Alliance и THE Alliance отменено по 7 рейсов.

    На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 16 рейсов.

    Как отмечают в Drewry, наблюдается небольшое повышение надежности расписания контейнерных линий. Ожидается, что в среднем в течение следующих пяти недель 94% судов будут ходить по расписанию.

    Рост ставок в течение последних трех недель вызван, скорее всего, загруженностью азиатских портов, увеличением спроса на импортные товары в США, а также сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке. Ситуация на контейнерном рынке усугубляется опасениями грузовладельцев по поводу возможных забастовок работников в Северной Америке и сбоев в работе на Красном море.

    Хотя краткосрочные факторы, такие как загруженность портов в Азии и нехватка контейнеров, являются основными подтвержденными причинами текущего повышения ставок, перевозчики ожидают, что эта тенденция сохранится и после повышения ставок, объявленного на июнь, при этом пока нет признаков снижения провозной способности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на основных азиатских маршрутах, за исключением снижения на направлении Азия – Северная Европа, пишет Drewry.

    График: Drewry

    Фото: Shipspotting/ mecanicocadiz

     


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