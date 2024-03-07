Аналитический дайджест SeaNews, 4-7 марта 2024

Мировой контейнерный рынок

55 отмененных рейсов, с 10 по 14 неделю 2024

С 10 недели по 14 неделю 2024 года объявлено о 55 отмененных рейсах, что составляет 5% от 650 запланированных на этот период рейсов.

Соответствие линий расписанию продолжает снижаться

В условиях кризиса на Красном море индекс соответствия линейному расписанию продолжает снижаться.

У MSC самая большая доля на трейде Азия – Европа

MSC добавила 279 тыс. TEU на сервисы, выполняемые в рамках альянса 2M.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Арктического бассейна в январе 2024: выросла перевалка цветных металлов

В январе 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 5,4% относительно показателя января 2023 года и составил 7,8 млн тонн.

Грузы РЖД, 2 месяца 2024: погрузка на сети снизилась на 2,9%

Погрузка на сети РЖД по итогам 2 месяцев 2024 года составила 190,7 млн тонн.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2024 в деталях

В январе 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя января прошлого года на 3,5% и составил чуть более 1 тыс. TEU.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2024 снизился на 3,5%

В январе 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя января прошлого года на 3,5%.

Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 2 месяца 2024

По итогам первых двух месяцев 2024 года через российские глубоководные порты Черного моря было экспортировано более 5,5 млн зерновых грузов.

Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2024 в деталях

В январе 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 55,2% относительно показателя января 2023 года и составил 735,1 тыс. тонн.

Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2024 выросла перевалка зерна

В январе 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 55,2% относительно показателя января 2023 года.

Грузооборот российского транспорта, январь 2024: перевозки снизились на 0,5%

Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января 2024 года составил 647,2 млн тонн.

Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2024 года: перевозки выросли на 11,1%

По итогам 2 месяцев 2024 перевозки контейнеров по сети железных дорог России составили 1 млн 248 тыс. TEU.

ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе 2024 года

Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2024 года составил 426,9 тыс. TEU.

Порты

Все порты Финляндии, январь 2024 года

По итогам первого месяца 2024 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии составил 121 тыс. TEU.

Товарооборот РФ

Товарооборот Россия – Финляндия в 2023 году

В 2023 году из Финляндии в Россию было ввезено товаров на сумму 661,5 млн евро, на 68,3% меньше по сравнению с показателем 2022 года.

Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, 2023

Российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в Евросоюз по итогам 2023 года составил в денежном выражении 637,5 млн евро, что на 139,1% больше, чем в 2022 году.

Товарооборот Россия – Азербайджан в январе 2024 года

В январе 2024 года товарооборот между Россией и Азербайджаном снизился 21,3% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 264,8 млн долларов.

Российский экспорт черных металлов в ЕС, 2023

Российский экспорт черных металлов в Евросоюз по итогам 2023 года составил почти 6 млн тонн, на 26,8% меньше, чем в 2023 году, когда Россия отгрузила в ЕС 8,1 млн тонн.

Товарооборот Россия – Япония в январе 2024 года

Товарооборот между Россией и Японией в январе 2024 года снизился на 45,2% относительно показателя аналогичного периода прошлого года до 101,4 млрд иен (669,2 млн долларов).

Экспорт необработанного никеля из РФ в ЕС, 2023

Российский экспорт необработанного никеля в страны Евросоюза по итогам 2023 года составил 29,3 тыс. тонн. Это на 50,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Товарооборот Россия – Армения в январе 2024

Поставки из Армении в Россию в январе 2024 года составили 247,2 долларов, на 5,5% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года.

Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, 2023

Российский экспорт алюминия и изделий из него в Евросоюз по итогам 2023 года составил 595,7 тыс. тонн на сумму почти 1,5 млрд евро.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2024

На 9 неделе на основных исследуемых трейдах наблюдается снижение ставок.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 9, 2024

На 9 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна судами типа Panamax из порта Новороссийск выросли.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 9, 2024

На 9 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов показали разнонаправленную динамику по сравнению 7 неделей этого года.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 9, 2024

На 9 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 10, 2024

На 10 неделе в Азово-Черноморском регионе сохраняется тренд на снижение ставок фрахта.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2024

На 10 неделе года стоимость бункерного топлива в большинстве исследуемых портов незначительно увеличилась.

Фото: SeaNews