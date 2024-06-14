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Аналитический дайджест SeaNews, 10-14 июня 2024
14.06.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 10-14 июня 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    49 отмененных рейсов с 24 по 28 неделю 2024

    С 24 недели по 28 неделю 2024 года объявлено о 49 отмененных рейсах, что составляет 7% от 665 запланированных на этот период рейсов.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 24 неделя 2024

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 24 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 1,8% до 4801 долларов за 40-футовый контейнер.

    Безработные контейнеровозы, по состоянию на 3 июня 2024 года

    Флот безработных контейнеровозов по состоянию 3 июня 2024 года увеличился по вместимости и по количеству судов.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2024: выросла перевалка руды

    В апреле 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 5,1% относительно показателя апреля прошлого года.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2024 в деталях

    В апреле 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 13% относительно показателя апреля 2023 года и составил почти 105,2 тыс. TEU.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2024: выросла перевалка сахара

    В апреле 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 14,3% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2024 в деталях

    В апреле 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна остался на уровне показателя апреля 2023 года и составил 211,4 тыс. TEU.

    Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2024 года: перевозки увеличились на 9,1%

    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 5 месяцев 2024 составили 3 млн 242,8 тыс. TEU.

     

    Порты

    Грузооборот речных портов Китая в январе-апреле 2024

    Грузооборот всех портов Китая в январе-апреле этого года увеличился вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составил чуть более 5,55 млрд тонн.

     

    Товарооборот РФ

    Российский экспорт овощей и корнеплодов в ЕС, январь-март 2024

    Российский экспорт овощей и корнеплодов в Евросоюз в январе-марте 2024 года составил 135,4 тыс. тонн на сумму 42,8 млн евро. 

    Товарооборот Россия – Грузия в январе-апреле 2024 года

    В январе-апреле 2024 года товарооборот между Россией и Грузией снизился на 1,5% относительно показателя января-апреля 2023 года и составил 836,8 млн долларов.

    Российский экспорт и импорт, 4 месяца 2024

    Внешнеторговый оборот России по итогам января-апреля 2024 года составил 219,7 млрд долларов.

    Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь-март 2024

    Российский экспорт алюминия и изделий из него в Евросоюз в январе-марте 2024 года составил 102 тыс. тонн на сумму 237,5 млн евро.

    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-март 2024

    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-марте 2024 года в денежном выражении составил чуть больше 2 млрд евро, что на 20,8% меньше, чем за первые три месяца 2023 года.

     

    Фрахтовый рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2024

    На 23 неделе года почти на всех исследуемых трейдах отмечен рост ставок. Только ставки на порты Японии снизились.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 24, 2024

    На 24 неделе года фрахтовые ставки в Азово-Черноморском регионе продолжили падение. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 24, 2024

    На 24 неделе фрахтовые ставки для судов типа Handymax на перевозку зерна из порта Новороссийск снизились. Ставки для судов типа Panamax сохранились на уровне прошлой недели.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 24, 2024

    На 24 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов не изменились, кроме направления Лиепая / Рига – Мраморное море.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 24, 2024

    На 24 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая сохраняются на уровне 20 недели.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2024

    На 24 неделе года цены на бункерное топливо снизились во всех исследуемых портах.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 24 неделя 2024

    На 24 неделе 2024 года цены на мазут и газойль во всех исследуемых портах России поднялись.


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