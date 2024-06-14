Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-март 2024

По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-марте 2024 года в денежном выражении составил чуть больше 2 млрд евро, что на 20,8% меньше, чем за первые три месяца 2023 года, когда Россия получила из стран ЕС этой продукции на сумму почти 2,6 млрд евро.

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Основной объем фармацевтической продукции в денежном эквиваленте из ЕС в РФ был перевезен автотранспортом – на сумму 1,8 млрд евро. В январе-марте 2023 года Евросоюз отправил в РФ автотранспортом этой продукции на сумму почти 2,4 млрд евро (-22,1%). Морем за отчетный период было отгружено фармацевтической продукции на сумму 1,7 млн евро, тогда как в январе-марте 2023 – на 941 тыс. евро (+88,8%). Авиатранспортом в РФ в отчетном периоде было перевезено фармацевтической продукции на сумму 202,2 млн евро, на 8,2% меньше, чем годом ранее, когда поставки в денежном эквиваленте составили 220,3 млн евро.

Главными поставщиками фармацевтической продукции из ЕС в РФ были Германия, Бельгия и Нидерланды.

Германия в первые три месяца этого года экспортировала в Россию фармацевтической продукции на 495,7 млн евро, тогда как годом ранее на 668,6 млн евро (-25,8%).

Бельгия в отчетном периоде отправила в РФ фармацевтической продукции на сумму 408,2 млн евро, что на 13,9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Нидерланды в январе-марте этого года сократили поставки этой продукции в РФ относительно аналогичного периода прошлого года на 28,3 % – со 267,4 млн евро до 191,8 млн евро.

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