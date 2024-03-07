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Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, 2023
07.03.2024

Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, 2023

    • По данным Евростата, российский экспорт алюминия и изделий из него в Евросоюз по итогам 2023 года составил 595,7 тыс. тонн на сумму почти 1,5 млрд евро, тогда как годом ранее было отгружено 948,6 тыс. тонн (-37,2%) на сумму 2,8 млрд евро (-47,5%).

    Статистика товарооборота между Россией и ЕС по другим товарным группам, а также по различным видам транспорта и многое другое доступны по ПОДПИСКЕ на закрытую аналитику SeaNews.

    Основной объем алюминия и изделий из него в отчетном периоде был отправлен морским путем – 380,3 тыс. тонн, что составляет 63,8% от суммарного грузопотока.

    В аналогичном периоде 2022 года морским путем в Евросоюз ушло 641,2 тыс. тонн этого металла и изделий из него (-40,7%). Автотранспортом из РФ в ЕС было завезено 108,3 тыс. тонн против 176,5 тыс. тонн годом ранее (-38,6%). Еще 84,6 тыс. тонн алюминия и изделий из него было доставлено транспортом, который Евростат не раскрывает (-21,3%). По внутренним водным путям было завезено 22,1 тыс. тонн, что сопоставимо с объемом, отправленным в 2022 году.

    Основными покупателями российского алюминия и изделий из него в ЕС в 2023 году были Греция, Германия и Нидерланды.

    Греция в 2023 году импортировала из РФ 116,4 тыс. тонн алюминия и изделий из него, что на 20,7% меньше, чем в 2022 году. Тогда из РФ в эту страну было отгружено 146,8 тыс. тонн. Самая крупная партия была в марте – 18,2 тыс. тонн (+142,7% относительно марта 2022 года), самая мелкая в декабре – 1,1 тыс. тонн (-89%).

    Германия в отчетном периоде закупки в России алюминия и изделий из него сократила относительно 2022 года на 53,8% – с 170,5 тыс. тонн до 78,8 тыс. тонн. Меньше всего этого металла и изделий из него было отгружено в Германию в декабре 2023 года – 1,4 тыс. тонн (-39,1%), больше всего – в мае (10,5 тыс. тонн, -29,5%).

    Нидерланды в 2023 году получили из России алюминия и изделий из него на 63,5% меньше, чем в 2022 году – 202,2 тыс. тонн.

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