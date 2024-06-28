Аналитический дайджест SeaNews, 24-28 июня 2024

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 26 неделя 2024

По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 26 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 4% до 5318 долларов за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2024 снизился на 29,4%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт уменьшился на 70%.

Грузооборот Каспийского бассейна в апреле 2024 в деталях

Каботаж составил 15,8 тыс. тонн (+39,8%).

Грузооборот Каспийского бассейна в апреле 2024 выросла перевалка лесных грузов

В апреле 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1%.

Контейнерооборот российских портов в мае 2024 в деталях

Контейнерооборот всех морских портов России в мае 2024 года увеличился на 9,7% относительно показателя мая прошлого года и составил 470,3 тыс. TEU.

Контейнерооборот российских портов в мае 2024 вырос на 9,7%

Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 8,1%.

Грузооборот российских портов в мае 2024 в деталях

Грузооборот всех морских портов России в мае 2024 года снизился на 4,3% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 75,05 млн тонн.

Грузооборот российских портов в мае 2024 снизился на 4,3%

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в мае 2024 года приходилось 79,5% всего грузооборота, уменьшился на 3,4%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2024 в деталях

В мае 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя мая прошлого года на 31,9% и составил почти 151 тыс. TEU.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2024 вырос на 36,7%

В мае 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя мая прошлого года на 31,9%.

Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2024 в деталях

В мае 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 0,7% относительно показателя мая прошлого года и составил 22,1 млн тонн.

Порты

Контейнерные порты Турции, 5 месяцев 2024

Контейнерооборот Турции по итогам 5 месяцев 2024 года составил 5,64 млн TEU – на 13% больше, чем за тот же период прошлого года.

Товарооборот РФ

Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 4 месяца 2024

В стоимостном выражении морской товарооборот снизился по сравнению с показателем января-апреля 2023 года на 50,4% до 4,56 млрд евро.

Товарооборот Россия – Индия в январе-апреле 2024 года

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в январе-апреле 2024 года вырос на 9,9% и составил 23,1 млрд долларов.

Морской экспорт зерна из РФ в ЕС, 4 месяца 2024

По данным Евростата, российский экспорт зерновых грузов в страны Евросоюза морским путем по итогам 4 месяцев 2024 года составил 151,7 тыс. тонн.

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, 4 месяца 2024

По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза по итогам первых 4 месяцев 2024 года составил почти 1,5 млн тонн.

Товарооборот Россия – Казахстан в январе-апреле 2024 года

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в январе-апреле 2024 года составил более 7,4 млрд долларов.

Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, 4 месяца 2024

По данным Евростата, российский морской экспорт СПГ в страны Евросоюза по итогам первых 4 месяцев 2024 года составил 1,14 млн тонн тонн.

Товарооборот Россия — Китай в январе-мае 2024 года

По итогам первых 5 месяцев 2024 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 2,9% относительно показателя января-мая 2023 года.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2024

На 25 неделе года почти всех исследуемых трейдах, в том числе на внутриазиатском, наблюдается рост ставок.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского морей. Неделя 26, 2024

На 26 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают опускаться.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 26, 2024

На 26 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов остались на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 26, 2024

На 26 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 26, 2024

На 26 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на некоторых направлениях снизились относительно уровня прошлой недели.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 26 неделя 2024

На 26 неделе 2024 года цены на бункерное топливо выросли во всех исследуемых портах.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 26 неделя 2024

На 26 неделе 2024 года цены на мазут и газойль во всех исследуемых портах России поднялись.

Фото: Усть-Луга.рф