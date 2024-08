Аналитический дайджест SeaNews, 12-16 августа 2024

Мировой контейнерный рынок

Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, H1 2024

По данным компании Nurminen Maritime Latvia SIA, по итогам первого полугодия 2024 года суммарный оборот груженых контейнеров через три крупнейших контейнерных порта Прибалтики – Клайпеду, Таллин и Ригу составил 481,2 тыс. TEU – на 11,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2024

Контейнерооборот Шанхая по итогам 7 месяцев 2024 года составил 30,3 млн TEU, на 8,6% больше аналогичного показателя 2023 года.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 33 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 33 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 2% до 5428 долларов за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Арктического бассейна в июне 2024: выросла перевалка нефтепродуктов

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт вырос на 8,5%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2024 в деталях

В июне 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя июня прошлого года на 17,4% и составил 709 TEU.

Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2024: плюс 8,8% во внутреннем сообщении

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 7 месяцев 2024 года составили 4 млн 558 тыс. TEU.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2024 снизился на 17,4%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 78,3%.

Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2024 в деталях

В июне 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 18,6% относительно показателя июня 2023 года и составил 599,9 тыс. тонн.

Регионы-лидеры по погрузке на жд, июль 2024

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в июле.

Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2024: снизилась перевалка зерна

В июне 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 18,6% относительно показателя июня 2023 года.

Погрузка зерна на железную дорогу, 7 месяцев 2024

В январе-июле 2024 года на сети РЖД во всех видах сообщения 18 млн тонн зерна – на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Товарооборот РФ

Товарооборот Россия – Азербайджан в первом полугодии 2024 года

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в первом полугодии 2024 года товарооборот между Россией и Азербайджаном остался на уровне аналогичного показателя прошлого года (+0,2%) и составил 2,2 млрд долларов.

Товарооборот Россия – Южная Корея в первом полугодии 2024 года

По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в первом полугодии 2024 года снизился на 34,2% относительно показателя января-июня прошлого года до 5,8 млрд долларов.

Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-май 2024

По данным Евростата, импорт одежды из Евросоюза в Россию в январе-мае 2024 года составил в денежном выражении 345,5 млн евро, на 2,1% меньше, чем в январе-мае 2023, когда Россия импортировала из Евросоюза одежды на 352,9 млн евро.

Российский экспорт черных металлов в ЕС, январь-май 2024

По данным Евростата, российский экспорт черных металлов в Евросоюз в январе-мае 2024 года составил 2,65 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем в январе-мае 2023, когда Россия отгрузила в ЕС 2,81 млн тонн.

Товарооборот Россия – Сербия в первом полугодии 2024 года

По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в первом полугодии 2024 года снизился на 28,5% и составил 1,3 млрд долларов.

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-май 2024

По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-мае 2024 года в денежном выражении составил 3,46 млрд евро, что на 11.3% меньше, чем за первые 5 месяцев 2023 года.

Морские перевозки

Транзит судов через Босфор и Дарданеллы, H1 2024

По итогам первого полугодия 2024 года через турецкие проливы прошло более 43,7 тыс. судов.

Грузооборот морских портов Китая в первом полугодии 2024

В первом полугодии этого года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составил 8,6 млрд тонн.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2024

На 32 неделе 2024 года на исследуемых трейдах наблюдалась разнонаправленная динамика.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 33, 2024

На 33 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта пошли вверх. Ставки фрахта в Каспийском регионе демонстрируют небольшое снижение.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 33, 2024

На 33 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на всех направлениях остались на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 33, 2024

На 33 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов демонстрируют разную динамику.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 33, 2024

На 33 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились относительно 31 и 32 недели.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 33 неделя 2024

На 33 неделе года цены на бункерное топливо снизились почти во всех исследуемых портах.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 33 неделя 2024

На 33 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России повысились.

Фото: Sea Trade