Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2024 вырос на 36,7%

В мае 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя мая прошлого года на 31,9%.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 54,8%. Импорт составил на 3,9% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 51,7%.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2024 года составляла 32,1%.

Груженых контейнеров было обработано на 40,1% больше, чем в мае 2023 года. Из общего объема груженых 15,7% приходилось на рефконтейнеры, 84,3% – на сухие.

45,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 33% – в экспорте, 21,5% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров выросла на 31,4%.

В мае 2024 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 83,2%, Калининград обработал 16,8%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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