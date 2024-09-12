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Рекордные инвестиции в складскую недвижимость
12.09.2024

Рекордные инвестиции в складскую недвижимость

    • По данным консалтинговой компании NF Group, в 2023 году инвестиционная активность на рынке коммерческой недвижимости России достигла рекордных значений: общий объем вложенных средств составил 872 млрд рублей.

    С января по сентябрь 2024 года объем инвестиций в складскую недвижимость России составил 120-130 млрд рублей, что уже превысило рекордный показатель 2023 года. Две трети от этого объема пришлись на три крупные структуры: ООО «Современные фонды недвижимости», Central Properties и VS-Недвижимость. Объем инвестиций со стороны этих компаний достиг 80-85 млрд руб. БОльшая часть объектов представляет собой строящуюся складскую недвижимость с заключенными долгосрочными контрактами с моноарендаторами – крупнейшими федеральными онлайн-ретейлерами и торговыми сетями. По итогам года ожидается, что инвестиции в складскую недвижимость достигнут 150–160 млрд рублей, что на 30% выше рекордного показателя прошлого года.

    На рост инвестиций в складской сегмент в 2023 году оказало влияние приобретение качественных объектов инвестиционными фондами, которые продолжают активно расширять свои портфели, пояcнили в NF Group. Среди них – ООО «Современные фонды недвижимости», «Сбережения Плюс» и Central Properties, на долю которых в 2023 году пришлось 58% от общего объема вложений. Эти сделки включали как покупку существующих площадей в формате sale-leaseback, так и форвардное финансирование под конкретные потребности арендаторов с долгосрочными контрактами аренды.

    «Учитывая высокий спрос на складские площади и активность крупных инвесторов, мы прогнозируем дальнейший рост вложений в этот сегмент в ближайшие годы, – отметил Константин Фомиченко, партнер NF Group. – Ожидается, что к концу 2024 года объем инвестиций достигнет 150-160 млрд рублей, что станет новым историческим рекордом. Этот тренд демонстрирует устойчивую привлекательность складской недвижимости для всех категорий инвесторов, особенно на фоне продолжающегося роста онлайн-торговли и спроса на логистические мощности».

    Графика: NF Group


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