Рекордные инвестиции в складскую недвижимость

По данным консалтинговой компании NF Group, в 2023 году инвестиционная активность на рынке коммерческой недвижимости России достигла рекордных значений: общий объем вложенных средств составил 872 млрд рублей.

С января по сентябрь 2024 года объем инвестиций в складскую недвижимость России составил 120-130 млрд рублей, что уже превысило рекордный показатель 2023 года. Две трети от этого объема пришлись на три крупные структуры: ООО «Современные фонды недвижимости», Central Properties и VS-Недвижимость. Объем инвестиций со стороны этих компаний достиг 80-85 млрд руб. БОльшая часть объектов представляет собой строящуюся складскую недвижимость с заключенными долгосрочными контрактами с моноарендаторами – крупнейшими федеральными онлайн-ретейлерами и торговыми сетями. По итогам года ожидается, что инвестиции в складскую недвижимость достигнут 150–160 млрд рублей, что на 30% выше рекордного показателя прошлого года.

На рост инвестиций в складской сегмент в 2023 году оказало влияние приобретение качественных объектов инвестиционными фондами, которые продолжают активно расширять свои портфели, пояcнили в NF Group. Среди них – ООО «Современные фонды недвижимости», «Сбережения Плюс» и Central Properties, на долю которых в 2023 году пришлось 58% от общего объема вложений. Эти сделки включали как покупку существующих площадей в формате sale-leaseback, так и форвардное финансирование под конкретные потребности арендаторов с долгосрочными контрактами аренды.

«Учитывая высокий спрос на складские площади и активность крупных инвесторов, мы прогнозируем дальнейший рост вложений в этот сегмент в ближайшие годы, – отметил Константин Фомиченко, партнер NF Group. – Ожидается, что к концу 2024 года объем инвестиций достигнет 150-160 млрд рублей, что станет новым историческим рекордом. Этот тренд демонстрирует устойчивую привлекательность складской недвижимости для всех категорий инвесторов, особенно на фоне продолжающегося роста онлайн-торговли и спроса на логистические мощности».

Графика: NF Group