Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года в деталях
04.07.2024

Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2024 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.03.2024
    Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2024 выросла перевалка зерна
    В январе 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 55,2% относительно показателя января […]
    2024ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    29.05.2024
    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, 3 месяца 2024
    По данным Евростата, российский морской экспорт товарной группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзНефтеналивРоссия
    0
    27.03.2024
    Экспорт судов из Китая январе-феврале 2024
    По итогам первых двух месяцев этого года экспорт судов из Китая резко вырос, как […]
    2024КитайСудостроениеЭкспорт
    0
    10.04.2024
    Контейнерооборот Ирана, 3 месяца 2024
    Минус 12%
    Только для подписчиков
    2024ИранКонтейнерооборот
    0
    22.01.2024
    Портфель заказов крупнотоннажных танкеров на рекордно низком уровне
    На 1 января 2024 года в мире в общей сложности заказано строительство 23 крупнотоннажных […]
    2024VLCCпортфель заказовПрогноз
    0
    02.02.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 5, 2024
    На 5 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами типа Handymax из порта Новороссийск […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.07.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2024 вырос на 0,8%
    04.07.2024 MSC занимает пятую часть глобального рынка морских контейнерных перевозок
    03.07.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2024 в деталях
    03.07.2024 Тренд на торговлю фьючерсами на контейнерные перевозки восходящий
    02.07.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае увеличился на 2,8%
    01.07.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    01.07.2024 Продлена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    21.06.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    21.06.2024 Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •