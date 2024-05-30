Грузооборот Арктического бассейна в марте 2024: снизилась перевалка угля и кокса

В марте 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,9% относительно показателя марта 2023 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, каботаж сократился на 13,6%. В импорте было перевалено на 96,3% меньше, чем годом ранее. Экспорт увеличился на 2,2%.

В марте 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 11%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 46,3%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (23,2%). Доля угля и кокса в марте 2024 года составила 15,7%.

Самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла на 98,7%. Рефгрузов было обработано на 62,7% больше, чем в марте 2023 года. Оборот черных металлов вырос на 54,8%.

Наиболее значительно, на 74% снизился грузопоток руды. Прочих навалочных грузов перевалили на 43% меньше, чем годом ранее, угля и кокса – на 17,6% меньше.

В марте 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 59,6%, Сабетта обработала 28,6%, на Варандей приходилось 5,6%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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