Аналитический дайджест SeaNews, 9-13 сентября 2024

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 36 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 36 неделе 2024 года снизился по сравнению с предыдущей неделей на 8% до 4775 доллара за 40-футовый контейнер.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 37 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 37 неделе 2024 года снизился по сравнению с предыдущей неделей на 13% до 4168 долларов за 40-футовый контейнер.

Товарооборот РФ

Товарооборот Россия – Германия в первом полугодии 2024 года

По итогам первого полугодия 2024 года товарооборот между Россией и Германией составил 1,3 млн тонн, на 62,4% меньше, чем за первое полугодие 2023 года.

Товарооборот Россия – Финляндия в первом полугодии 2024 года

По данным финской таможни, в первом полугодии 2024 года из Финляндии в Россию было ввезено товаров на сумму 188,4 млн евро, на 41,1% меньше по сравнению с показателем января-июня 2023 года.

Товарооборот Россия – Грузия в январе-июле 2024 года

По данным национальной службы статистики Грузии, в январе-июле 2024 года товарооборот между Россией и Грузией снизился на 5% относительно показателя января-июля 2023 года и составил 1,4 млрд долларов.

Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-июле 2024 года

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-июле 2024 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 5,2% по сравнению с показателем первых 7 месяцев прошлого года и составил 2,6 млрд долларов.

Товарооборот Россия – Сербия в январе-июле 2024 года

По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в январе-июле 2024 года снизился на 24,3% и составил почти 1,5 млрд долларов.

Порты

Грузооборот морских портов Китая в январе-июле 2024

В январе-июле этого года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 4% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составил почти 10 млрд тонн

Все порты Финляндии, 7 месяцев 2024

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-июля 2024 года составил 758,8 тыс. TEU. Это на 9,6% меньше показателя 7 месяцев 2023 года.

Грузооборот речных портов Китая в январе-июле 2024

По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в январе-июле этого года увеличился вырос на 4% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составил почти 10 млрд тонн.

Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2024

В январе-июле этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос по сравнению с аналогичным показателем 2023 года на 8,3% и составил 190,9 млн TEU.

Железная дорога

Регионы-лидеры по погрузке на жд, август 2024

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в августе.

Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2024

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 8 месяцев 2024 года составили 5,2 млн TEU. Это на 8,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Финансы

Рекордные инвестиции в складскую недвижимость

По данным консалтинговой компании NF Group, в 2023 году инвестиционная активность на рынке коммерческой недвижимости России достигла рекордных значений: общий объем вложенных средств составил 872 млрд рублей.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 37, 2024

На 37 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта остаются на уровне прошлой недели. В Каспийском регионе ставки также без изменений.

Фрахтовый рынок Черного моря, 37 неделя, 2024

На 37 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск почти на всех направлениях остались на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 37, 2024

Фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая остаются не прежнем уровне, не меняясь на протяжении семи недель подряд.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 37 неделя 2024

На 37 неделе года цены на все виды бункерного топлива в исследуемых портах снизились.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 37 неделя 2024

На 37 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России выросли.

Фото: РЖД