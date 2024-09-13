Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 37 неделя 2024
13.09.2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 37 неделя 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.03.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2024
    По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на […]
    2024индекс Drewry WCI
    0
    16.07.2024
    Импорт и экспорт Китая через КПП Маньчжурия в январе-мае 2024
    В январе-мае 2024 года импорт и экспорт Китая со странами-участницами инициативы «Один пояс и […]
    2024Железная дорогаКитай - ЕвропаПоезда
    0
    12.01.2024
    В 2023 году контейнеровозов утилизировали меньше, чем ожидалось
    По итогам 2023 года в мире на слом ушло 87 контейнеровозов суммарной вместимостью 167 […]
    20232024КонтейнеровозыПрогноз
    0
    29.05.2024
    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, 3 месяца 2024
    По данным Евростата, российский морской экспорт товарной группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзНефтеналивРоссия
    0
    24.06.2024
    Грузооборот Каспийского бассейна в апреле 2024 в деталях
    В апреле 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 41,4% относительно показателя апреля […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    10.06.2024
    Грузооборот речных портов Китая в январе-апреле 2024
    По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в январе-апреле этого года увеличился […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.09.2024 Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2024
    12.09.2024 Контейнерный поезд из Владивостока в Тольятти
    12.09.2024 Новый контейнерный сервис из Екатеринбурга в Красноярск
    12.09.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 36 неделя 2024
    12.09.2024 Все порты Финляндии, 7 месяцев 2024
    11.09.2024 Тестовая партия автомобилей из Китая в Open Top’ах
    Госрегулирование Показать всё
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    28.08.2024 Первое заседание Морской коллегии
    27.08.2024 Санкции против судов, перевозящих российский СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •