Еврокомиссия требует от всех судов подтверждения страховки

Еврокомиссия внесла поправку в Директиву о мониторинге судов (2022/59/EC), согласно которой все суда, проходящие через воды Евросоюза, даже без захода в порты стран ЕС, должны предоставлять документы, подтверждающие наличие страхования.

Еврокомиссия и страны-члены ЕС направили в Международную морскую организацию (IMO) предложение о внесении незначительных изменений в несколько существующих систем обязательного судового сообщения (Mandatory Ship Reporting Systems – MRS), действующих в водах прибрежных государств ЕС.

«Требуя наличия надлежащего страхования для всех судов в наших водах, Евросоюз расширяет свои возможности для мониторинга и, при необходимости, расследования морской деятельности, чтобы работать с рисками, которые представляют собой незастрахованные или небезопасные суда», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Фото: Shipspotting /Alastair T. Gardiner