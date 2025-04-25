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Еврокомиссия требует от всех судов подтверждения страховки
25.04.2025

Еврокомиссия требует от всех судов подтверждения страховки

    • Еврокомиссия внесла поправку в Директиву о мониторинге судов (2022/59/EC), согласно которой все суда, проходящие через воды Евросоюза, даже без захода в порты стран ЕС, должны предоставлять документы, подтверждающие наличие страхования.

    Еврокомиссия и страны-члены ЕС направили в Международную морскую организацию (IMO) предложение о внесении незначительных изменений в несколько существующих систем обязательного судового сообщения (Mandatory Ship Reporting Systems – MRS), действующих в водах прибрежных государств ЕС.

    «Требуя наличия надлежащего страхования для всех судов в наших водах, Евросоюз расширяет свои возможности для мониторинга и, при необходимости, расследования морской деятельности, чтобы работать с рисками, которые представляют собой незастрахованные или небезопасные суда», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Фото: Shipspotting /Alastair T. Gardiner


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