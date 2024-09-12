Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Черного моря, 37 неделя, 2024
12.09.2024

Фрахтовый рынок Черного моря, 37 неделя, 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.05.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 19, 2024
    На 19 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов опустились. […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    29.02.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2024 в деталях
    В январе 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 8,3% относительно показателя января […]
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    12.08.2024
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2024 в деталях
    В июне 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя июня прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2024Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    05.04.2024
    Безработные контейнеровозы, по состоянию на 25 марта 2024 года
    Флот безработных контейнеровозов по состоянию на 25 марта 2024 года увеличился по вместимости и […]
    Только для подписчиков
    2024Безработные контейнеровозы
    0
    10.04.2024
    Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2024
    Объем мирового рынка контейнерных перевозок вырос на 10,7%. По всем региональным рынкам наблюдается рост.
    Только для подписчиков
    2024Мировые линии
    0
    15.01.2024
    Безработные контейнеровозы на 1 января 2024 года
    По состоянию на 1 января 2024 года суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов снизилась […]
    Только для подписчиков
    2024Безработные контейнеровозы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.09.2024 Контейнерный поезд из Владивостока в Тольятти
    12.09.2024 Новый контейнерный сервис из Екатеринбурга в Красноярск
    12.09.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 36 неделя 2024
    12.09.2024 Все порты Финляндии, 7 месяцев 2024
    11.09.2024 Тестовая партия автомобилей из Китая в Open Top’ах
    11.09.2024 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2024
    Госрегулирование Показать всё
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    28.08.2024 Первое заседание Морской коллегии
    27.08.2024 Санкции против судов, перевозящих российский СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •