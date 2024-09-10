Регионы-лидеры по погрузке на жд, август 2024

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в августе.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 17 млн тонн, на 3% больше, чем в прошлом месяце,

Свердловская область с 4,9 млн тонн (-2% к июльскому показателю) и

Красноярский край с 3,7 млн тонн.

Самую высокую динамику показали:

Удмуртия (рост в 1,4 раза за счёт увеличения погрузки нефтяных грузов в 2 раза и чёрных металлов на 17,5%),

Республика Марий Эл (рост в 1,3 раза за счет увеличения в 1,4 раза перевозок нефтяных грузов) и Новгородская область (также рост в 1,3 раза за счет увеличения отгрузки контейнерных грузов в 11,4 раза и химических удобрений на 19,2%),

Приморский край (рост на 21,6% за счёт увеличения погрузки каменного угля в 2,6 раза, контейнерных грузов в 1,7 раза и цемента на 11%).

Фото: РЖД