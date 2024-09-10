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Назначение в РЖД
10.09.2024

Регионы-лидеры по погрузке на жд, август 2024

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в августе.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 17 млн тонн, на 3% больше, чем в прошлом месяце,
    • Свердловская область с 4,9 млн тонн (-2% к июльскому показателю) и
    • Красноярский край с 3,7 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Удмуртия (рост в 1,4 раза за счёт увеличения погрузки нефтяных грузов в 2 раза и чёрных металлов на 17,5%),
    • Республика Марий Эл (рост в 1,3 раза за счет увеличения в 1,4 раза перевозок нефтяных грузов) и Новгородская область (также рост в 1,3 раза за счет увеличения отгрузки контейнерных грузов в 11,4 раза и химических удобрений на 19,2%),
    • Приморский край (рост на 21,6% за счёт увеличения погрузки каменного угля в 2,6 раза, контейнерных грузов в 1,7 раза и цемента на 11%).

    Фото: РЖД


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