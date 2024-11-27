Морские порты Евросоюза снизили грузооборот на 3,9%

По итогам 2023 года порты стран Евросоюза обработали 3,4 млрд тонн грузов. Это на 3,9% меньше, чем в 2022 году, когда было перевалено 3,5 млрд тонн, и на 5% больше показателя 2021 года, когда порты через порты прошло 3,2 млрд тонн грузов. Такие данные приводит Евростат.

Наибольший объем – 21% – приходился на уголь, сырую нефть и природный газ. Доля нефтепродуктов и коксующегося угля от общего объема составила 16,1%, руды и других продуктов горнодобывающей промышленности – 7,2%; продукции сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности – 6,8%. Совокупная доля химической продукции, товаров и продукции из резины, пластмассы, а также ядерного топлива составила 6,4%, продуктов питания, напитков и табака – 4,7%.

Лидером по морскому грузообороту среди стран Евросоюза в 2023 году были Нидерланды. Порты этой страны обработали в прошлом году 545 млн тонн грузов (или 16,1% от общего грузооборота). Второе место у Италии – 501 млн тонн грузов (14,8%). На третьем месте – Испания (14%). Совокупный объем грузов, который перевалили морские порты этой страны, составил 472 млн тонн.

При этом, все три лидера по результатам прошлого года сократили грузооборот относительно 2022 года. Снижение в Нидерландах составило 7,6%, в Италии 1,7% и в Испании 3,7%.

По данным Евростат, всего по сравнению с 2022 годом снижение объема грузов, обработанных в морских портах, зафиксировано в 17 странах ЕС из 22. Больше всего в 2023 году снизили грузооборот Эстония (-31% относительно 2022 года), Латвия (-21,5%) и Финляндия (-9%).

Снижение грузооборота Евростат объясняет геополитической ситуацией. «В 2020 году наблюдался существенный спад грузооборота на фоне пандемии. В 2022 году объемы начали восстанавливаться, однако были ниже показателя 2018 года. До спада в 2020 году грузооборот морских портов с 2014 года следовал положительной тенденции и демонстрировал небольшой рост после кризиса 2009 года», – поясняют в Евростате.

В тройку лидеров, в том числе и по контейнерообороту, среди морских портов стран Евросоюза в 2023 году вошли Роттердам, Антверпен-Брюгге и Гамбург.

На 20 крупнейших портов ЕС приходилась половина обработанных грузов. Доля Роттердама, в частности, составила 11%.

Среди 20 крупнейших портов ЕС грузооборот по итогам прошлого года снизился по сравнению с 2022 годом в 14 портах. Самое резкое падение было зафиксировано в Амстердаме (-15,4%), Триесте (-12,6%), Гетеборге (-12,5%), Дюнкерке (-12,4%) и Барселоне (-10,4%). Гданьск, напротив, нарастил объемы на 26,3%. За ним следуют Констанца (+17,0%), Пирей (+5,6%), Генуя (+5,4%) и Картахена (+3,1%).

Фото: Евростат / Federico Rostagno_Shutterstock