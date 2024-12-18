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Контейнерооборот российских портов в ноябре 2024 в деталях
18.12.2024

Контейнерооборот российских портов в ноябре 2024 вырос на 31%

    • Контейнерооборот всех морских портов России в ноябре 2024 года увеличился на 31% относительно показателя ноября прошлого года.

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    Контейнерооборот российских портов в ноябре 2024 вырос на 31%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 25,9%, экспорт – на 38,5%. В каботаже было перевалено на 33,3% больше, чем в ноябре 2023 года. Транзит снизился на 69,6%.

    Груженых контейнеров было обработано на 27,6% больше, чем в ноябре 2023 года. Из общего объема груженых 11,1% приходилось на рефконтейнеры, 88,9% – на сухие.

    53,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 25,4% – в экспорте, 20,5% – в каботаже и 0,3% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 40,9%.

    В ноябре 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 43%, Балтийский бассейн обработал 30%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 17,3%, 9,5% и 0,2% соответственно.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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