До конца года в субъектах ДФО планируется завершить работы по удалению 77 судов

До конца 2024 года в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в Магаданской области поднимут 4 затонувших судна. Это очистит береговую линию, обеспечит безопасное мореплавание и позволит восстановить работу рыболовного логистического центра, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

В рамках рабочей поездки в Магадан с результатами реализации проекта «Генеральная уборка» ознакомился председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В состав делегации вошли руководители федеральных министерств и ведомств, в том числе министр транспорта РФ Роман Старовойт и руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

«Проект «Генеральная уборка» стал первым шагом к тому, чтобы развивать морской порт в Магадане. «Магадан — морские ворота Колымы. Ожидаем, что обновленный порт станет драйвером инвестиций в регион», – сказал Р.Старовойт.

В настоящее время поднято и утилизировано судно «Галичи», также завершены работы по удалению из акватории судна «МБ-407», ведется работа по утилизации полученного лома при разделке судна. Проводятся работы по утилизации ПСРЗ «Нева». До конца года также планируется завершить работы по подъему и утилизации судна «РСП-171».

Очистка бухты Нагаева началась в июне 2021 года. Всего за время реализации проекта «Генеральная уборка» из акватории убрали порядка 20 затопленных судов, в том числе баржи.

Росморречфлот является ответственным исполнителем по показателям и результатам федерального проекта «Генеральная уборка», направленного на выполнение мероприятий по удалению затонувших судов на Дальнем Востоке. До конца года в субъектах Дальневосточного федерального округа планируется завершить работы по удалению еще 77 судов.

Напомним, федеральный проект «Генеральная уборка» утвержден в 2021 году по инициативе президента РФ. В рамках программы проводится инвентаризация объектов накопленного вреда на территории всей России, а также оценка их воздействия на жизнь и здоровье населения. По итогам обследования обеспечивается ликвидация таких объектов. В рамках федерального проекта в 2023 году со дна на Дальнем Востоке были подняты 88 затонувших судов.

Фото: пресс-служба правительства РФ