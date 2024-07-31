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На Сахалине началось строительство многофункционального логистического центра
31.07.2024

На Сахалине началось строительство многофункционального логистического центра

    • В селе Троицком на Сахалине (Анивский район) началось строительство многофункционального логистического центра. Его оборудуют современными технологиями для обработки, перевозки, хранения и учета грузов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

    Официальный старт строительству дал губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона отметил, что с запуском логистического центра на Сахалин смогут зайти федеральные торговые сети, которые будут предлагать широкий ассортимент товаров по более доступным ценам. Не останутся в стороне и сахалинские предприятия – современные складские мощности помогут повысить эффективность их работы.

    «Логистический центр станет частью транспортно-логистического хаба, который мы создаем на юге острова. Мы запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзал, модернизируем глубоководные порты, строим объездную дорогу, которая позволит вывести грузовой транспорт из центра Южно-Сахалинска. У нас реализуется и готовится к запуску большое количество крупных инвестиционных проектов. Соответственно, растет грузовая база. И нам необходим современный и многофункциональный центр для обработки и хранения грузов», – сказал В.Лимаренко.

    В центре будут предоставлять полный комплекс сопутствующих логистических услуг. Сдать первую очередь – складские помещения класса А и производственные помещения площадью порядка 14 тысяч квадратных метров – должны уже во втором квартале 2025 года.

    На территории логистического центра такжепланируется построить фондохранилище для различных ценностей. Там будут созданы особые условия для хранения музейных экспонатов, предметов искусства, архивных документов, библиотечных фондов. Это даст возможность привозить больше выставок из ведущих музеев России и не только.

    Объект расположится на площади почти 40 га на оптимальном расстоянии от основных потребителей – на перекрестке дорог, соединяющих Корсаковский, Анивский, Холмский и Невельский районы. А новая объездная дорога, которая пройдет в непосредственной близости от логистического центра, соединит объект с федеральной трассой Южно-Сахалинск – Оха. Благодаря этому доставка грузов в районы Сахалина станет более удобной и быстрой, и в целом увеличится грузопоток между островным регионом и материком.

    Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

     


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