В Находке началось строительство двух новых краболовов

Строительство двух краболовов в рамках реализации государственной программы квот под инвестиции началось в Находке. Как сообщили SeaNew в Приморском филиале ФГУП «Нацрыбресурс», кили двух новых судов промыслового флота для ООО «Амуррыбпром» заложены на Находкинском судоремонтном заводе.

Участие в церемонии закладки 25 октября приняли участие генеральный директор АО «НСРЗ» Сергей Старовойтов, генеральный директор ООО «Амуррыбпром» Алексей Голованов, председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, глава Находкинского городского округа Тимур Магинский, начальник Приморского отделения Российского морского регистра Андрей Чураев, руководитель Приморского филиала ФГУП «Нацрыбресурс» Валерий Паев.

Заложенные краболовы «Уссурийск» и «Углегорск» являются однотипными и строятся по проекту GM 5.03. Ввести суда в строй планируется в 2028 году.

Характеристики судов:

длина – 64,5 м;

ширина – 10,6 м;

высота борта на миделе – 4,6 м;

осадка – 4,3 м;

водоизмещение – 1700 т;

скорость хода – 12-13 узлов;

автономность – не менее 45 суток;

объем грузового трюма – 250 м3;

объем охлаждаемых чанов (для хранения и доставки уловов в живом виде) – 350 м3;

экипаж – 29 чел.;

класс РС: РС: КМ⍟ Ice2 (hull; machinery) (REF) Fishing Vessel.

Обновление российского рыбопромыслового флота набирает темп, подчеркнули в «Нацрыбресурсе». В октябре этого года во Владивостоке завершилось строительство нового краболова «Андрей Басаргин» и спущен на воду ярусолов «Наггет» для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, также в октябре в Ахтубинске спустили на воду высокотехнологичный траулер «Мерланг» для Северного бассейна. В конце октября в Находку прибыл краболов «Сергей Приходько», построенный корабелами Ярославской области.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии VII Международного рыбопромышленного форума, прошедшего в сентябре этого года в Санкт-Петербурге, согласно плану реализации программы инвестквот, до конца 2027 года должны быть построены 106 судов, напомнили в «Нацрыбресурсе».

Фото: Приморский филиал ФГУП «Нацрыбресурс»