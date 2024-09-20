Балтийский завод начал монтаж валопроводов на ледоколе «Чукотка»

На универсальном атомном ледоколе «Чукотка» начался процесс монтажа валопроводов. Специалисты «Балтийского завода» погрузили на корму судна первый гребной вал, к которому крепится гребной винт ледокола, сообщает пресс-служба ОСК.

Вес вала со ступицей и двумя лопастями превышает 83 тонны. Всего на судне будут смонтированы три валопровода из углеродистой стали. Длина гребного вала средней линии составляет 13 м, бортовых – 16,5 м, а диаметр – 840 мм.

«Устанавливаемые на атомном ледоколе «Чукотка» валопроводы изготовлены и прошли испытания на Балтийском заводе с учетом специфики работы в суровых арктических условиях и способны обеспечить безопасную эксплуатацию и маневренность судна», – рассказал руководитель проекта УАЛ «Чукотка» Сергей Коваленко.

Ледокол «Чукотка» – пятое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года, в этом году состоится его спуск на воду.

«Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики», – подчеркнули в ОСК.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220:

длина – 174 м;

ширина – 34 м;

осадка – 10,5 м / 9,3 м;

мощность – 60 МВт (на валах);

водоизмещение – 33,54 тыс. тонн;

расчетный срок службы – 40 лет;

численность экипажа – 54 человека.

Фото: ОСК