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Экологически чистые контейнеры SITC Line
02.04.2024

Экологически чистые контейнеры SITC Line

    • Китайский контейнерный оператор SITC Line поэтапно вводит в эксплуатацию новый заказ партии контейнеров суммарной вместимостью 10 тыс. TEU, сообщила пресс-служба компании.

    Эта партия контейнеров произведена с использованием экологически чистых технологий и материалов.

    В частности, для изготовления контейнеров были выбраны бамбуковое покрытие пола, краска на водной основе и MS-герметик. Использование краски на водной основе позволяет сократить выбросы летучих органических соединений на 85% по сравнению с обычной масляной краской, что способствует улучшению качества воздуха и снижению воздействия на окружающую среду.

    Напольное покрытие, изготовленное из бамбука, самого быстрорастущего растения в мире, в отличие традиционных деревянных полов обладает более высокой прочностью, в том числе при сжатии, и большей долговечностью, таким образом, позволяет сократить использование древесины.

    Также в производстве контейнеров для снижения негативного воздействия на окружающую среду для отделки стенок контейнера была использована добавка в грунтовку, которое предотвращает загрязнения под красочным слоем.

    Завершение строительства и поставка контейнеров запланированы на начало апреля 2024 года, отметила SITC Line.

    Фото: SITC Line


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