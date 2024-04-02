Экологически чистые контейнеры SITC Line

Китайский контейнерный оператор SITC Line поэтапно вводит в эксплуатацию новый заказ партии контейнеров суммарной вместимостью 10 тыс. TEU, сообщила пресс-служба компании.

Эта партия контейнеров произведена с использованием экологически чистых технологий и материалов.

В частности, для изготовления контейнеров были выбраны бамбуковое покрытие пола, краска на водной основе и MS-герметик. Использование краски на водной основе позволяет сократить выбросы летучих органических соединений на 85% по сравнению с обычной масляной краской, что способствует улучшению качества воздуха и снижению воздействия на окружающую среду.

Напольное покрытие, изготовленное из бамбука, самого быстрорастущего растения в мире, в отличие традиционных деревянных полов обладает более высокой прочностью, в том числе при сжатии, и большей долговечностью, таким образом, позволяет сократить использование древесины.

Также в производстве контейнеров для снижения негативного воздействия на окружающую среду для отделки стенок контейнера была использована добавка в грунтовку, которое предотвращает загрязнения под красочным слоем.

Завершение строительства и поставка контейнеров запланированы на начало апреля 2024 года, отметила SITC Line.

Фото: SITC Line