Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Морской паром «Балтийск» возобновил работу на линии Усть-Луга – Калининград
01.11.2024

Морской паром «Балтийск» возобновил работу на линии Усть-Луга – Калининград

    • 25 октября железнодорожный морской паром «Балтийск» вышел на линию Усть-Луга — Калининград после успешного завершения капитального ремонта в объеме очередного освидетельствования, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

    Первым после ремонта рейсом паром доставил в морской порт Калининград 82 железнодорожных вагона и 63 единицы автотранспорта с грузами для нужд региона.

    «Увеличение числа паромов ФГУП «Росморпорт», осуществляющих регулярные морские перевозки на паромной линии, будет способствовать росту объемов морских перевозок грузов и сокращению сроков их доставки, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на транспортную доступность Калининградской области», — говорится в сообщении.

    Общий объем перевозок паромами Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» за 9 месяцев 2024 года на линии Усть-Луга – Калининград составил свыше 1 млн тонн.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.04.2024
    В морском порту Ванино завершился сезон ледокольных проводок
    1 апреля в акватории морского порта Ванино и на подходах к нему завершился период […]
    ВаниноЛедоколыледокольная проводкаРосморпорт
    0
    12.03.2024
    «Росморпорту» переданы 10 подводных гидротехнических сооружений в порту Калининград
    На основании распоряжения территориального управления Росимущества в Калининградской области от 30.01.2023 № 39-51-р и […]
    гидротехнические сооруженияКалининградпередачаРосморпорт
    0
    15.04.2024
    Экологическая экспертиза одобрила ремонтное дноуглубление в порту Калининград
    Приказом Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора от 08.04.2024 № 241-ПР утверждено положительное заключение государственной экологической […]
    ДноуглублениеКалининградРосморпорт
    0
    14.08.2024
    Новый несамоходный земснаряд «Николай Русанов» будет работать на Волго-Каспийском канале
    Группировку дноуглубительного флота ФГУП «Росморпорт» пополнил несамоходный фрезерный земснаряд высокой производительности проекта FPDG3 «Николай […]
    АстраханьВолго-Каспийский морской судоходный каналдноуглубительный флотземснаряд
    0
    12.04.2024
    Изменение границ морского порта Тамань
    В границы морского порта включат участки строящегося терминала по перевалке минеральных удобрений.
    Границы портаизменениеРосморпортТамань
    0
    02.08.2024
    Мурманские лоцманы обеспечили проводку технологической линии СПГ-завода
    Лоцманами Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» успешно осуществлена лоцманская проводка второй технологической линии (ТЛ-2) завода […]
    Кольский заливлоцманская проводкаЛоцманыМурманск
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.11.2024 Новый таможенный склад в Москве
    01.11.2024 Первый контейнерный поезд с терминала «Один пояс, один путь» в Татарстане
    01.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 44 неделя 2024
    31.10.2024 LCL-сервис из Израиля в Россию
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    31.10.2024 РЖД увеличили количество прямых поездов с контейнерами в полувагонах с Дальнего Востока
    Госрегулирование Показать всё
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    24.10.2024 Область неопределенности
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •