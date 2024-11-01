Морской паром «Балтийск» возобновил работу на линии Усть-Луга – Калининград

25 октября железнодорожный морской паром «Балтийск» вышел на линию Усть-Луга — Калининград после успешного завершения капитального ремонта в объеме очередного освидетельствования, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

Первым после ремонта рейсом паром доставил в морской порт Калининград 82 железнодорожных вагона и 63 единицы автотранспорта с грузами для нужд региона.

«Увеличение числа паромов ФГУП «Росморпорт», осуществляющих регулярные морские перевозки на паромной линии, будет способствовать росту объемов морских перевозок грузов и сокращению сроков их доставки, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на транспортную доступность Калининградской области», — говорится в сообщении.

Общий объем перевозок паромами Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» за 9 месяцев 2024 года на линии Усть-Луга – Калининград составил свыше 1 млн тонн.

Фото: ФГУП «Росморпорт»