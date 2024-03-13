Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В IMO готовят рекомендации по борьбе с возгораниями при перевозке электромобилей
13.03.2024

В IMO готовят рекомендации по борьбе с возгораниями при перевозке электромобилей

    • С 4 по 8 марта в штаб-квартире Международной морской организации (IMO) в Лондоне прошла 10-я сессия Подкомитета по судовым системам и оборудованию (SSE), в которой приняла участие российская делегация, сообщает пресс-служба Минтранса.

    Основным направлением работы Подкомитета является совершенствование инструментов и рекомендаций ИМО в отношении спасательных средств. В рамках сессии продолжилась работа по комплексному пересмотру Главы III Конвенции СОЛАС «Спасательные средства» и Международного кодекса по спасательным средствам. Работа предполагает определение профильных рисков и опасностей, формулирование целей и функциональных требований по отдельным аспектам регулирования, в частности, спуску средств спасения, подъему людей из воды на борт спасательного средства, передаче людей с судна на судно, судовым тревогам, эвакуации. Работа по этому важному и сложному направлению продолжится в межсессионный период.

    Подкомитет разработал пакет поправок к Международным кодексам по безопасности высокоскоростных судов 1994 и 2000 годов. Поправки касаются гармонизации требований кодексов и главы III СОЛАС в отношении наличия спасательных жилетов на борту.

    Продолжилась разработка и совершенствование профильных рекомендаций и интерпретаций. Подкомитет, в частности, одобрил пересмотренные стандартные формы протокола испытаний спасательных средств.

    В отношении тематики противопожарной защиты Подкомитет в приоритетном порядке рассмотрел вопрос обнаружения возгораний и борьбы с пожарами в грузовых помещениях на судах, перевозящих автомобили с инновационными источниками питания, в частности, литиевыми батареями. Подготовлен план разработки соответствующих требований и рекомендаций, включающий изучение научно-технической информации по пожароопасности электрических батарей, оценку рисков их воспламенения в условиях морской перевозки, оценку необходимости новых требований и определение конкретных положений СОЛАС для внесения изменений.

    Работа в рамках Подкомитета SSE позволяет совершенствовать положения Конвенции СОЛАС и технических кодексов IMO, регулирующих вопросы спасательных средств и противопожарной защиты, разрабатывать рекомендации и руководящие документы в отношении осуществления этих требований. Работа основывается на научных данных, практическом опыте применения требований, наилучших практиках и применимых отраслевых стандартах.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.01.2024
    Первый автомобилевоз для китайского производителя электромобилей
    Китайский производитель электромобилей BYD ввел в эксплуатацию свой первый автомобилевоз. Как сообщает Seatrade Maritime, […]
    АвтомобилевозавтопроизводительЕвропаКитай
    0
    19.02.2024
    Моряки вправе отказаться от работы в Красном море
    Из-за угрозы своей безопасности
    БезопасностьКрасное мореморякиработа в море
    0
    07.03.2024
    Киргизия вступила в IMO
    Киргизская Республика вступила в Международную морскую организацию (IMO), сообщили SeaNews в IMO. Передача на […]
    IMOКиргизияМеждународная морская организация
    0
    19.01.2024
    Китайский экспорт автомобилей вырос почти на 58%
    По итогам 2023 года
    2023АвтомобилиАвтоэкспортКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.03.2024 Первая партия российской свинины в Китай
    13.03.2024 Новая турецкая линия запустила сервис на Россию
    13.03.2024 Контейнерные перевозки по железной дороге к 2030 году вырастут на 30%
    13.03.2024 Maersk изучает возможность приобретения DB Schenker
    13.03.2024 Избыточные провозные мощности полностью поглощены
    12.03.2024 Новый контейнерный сервис по перевозке сельхозпродукции из Черноземья в Китай
    Госрегулирование Показать всё
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    06.03.2024 Россия и Азербайджан договорились о развитии погранпереходов
    06.03.2024 Границы морского порта Ванино расширили
    04.03.2024 Правительство вернуло гибкие экспортные пошлины на вывоз угля
    04.03.2024 Россия продолжит добровольное сокращение добычи и экспорта нефти
    01.03.2024 «Время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут» – В.Путин
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •