В IMO готовят рекомендации по борьбе с возгораниями при перевозке электромобилей

С 4 по 8 марта в штаб-квартире Международной морской организации (IMO) в Лондоне прошла 10-я сессия Подкомитета по судовым системам и оборудованию (SSE), в которой приняла участие российская делегация, сообщает пресс-служба Минтранса.

Основным направлением работы Подкомитета является совершенствование инструментов и рекомендаций ИМО в отношении спасательных средств. В рамках сессии продолжилась работа по комплексному пересмотру Главы III Конвенции СОЛАС «Спасательные средства» и Международного кодекса по спасательным средствам. Работа предполагает определение профильных рисков и опасностей, формулирование целей и функциональных требований по отдельным аспектам регулирования, в частности, спуску средств спасения, подъему людей из воды на борт спасательного средства, передаче людей с судна на судно, судовым тревогам, эвакуации. Работа по этому важному и сложному направлению продолжится в межсессионный период.

Подкомитет разработал пакет поправок к Международным кодексам по безопасности высокоскоростных судов 1994 и 2000 годов. Поправки касаются гармонизации требований кодексов и главы III СОЛАС в отношении наличия спасательных жилетов на борту.

Продолжилась разработка и совершенствование профильных рекомендаций и интерпретаций. Подкомитет, в частности, одобрил пересмотренные стандартные формы протокола испытаний спасательных средств.

В отношении тематики противопожарной защиты Подкомитет в приоритетном порядке рассмотрел вопрос обнаружения возгораний и борьбы с пожарами в грузовых помещениях на судах, перевозящих автомобили с инновационными источниками питания, в частности, литиевыми батареями. Подготовлен план разработки соответствующих требований и рекомендаций, включающий изучение научно-технической информации по пожароопасности электрических батарей, оценку рисков их воспламенения в условиях морской перевозки, оценку необходимости новых требований и определение конкретных положений СОЛАС для внесения изменений.

Работа в рамках Подкомитета SSE позволяет совершенствовать положения Конвенции СОЛАС и технических кодексов IMO, регулирующих вопросы спасательных средств и противопожарной защиты, разрабатывать рекомендации и руководящие документы в отношении осуществления этих требований. Работа основывается на научных данных, практическом опыте применения требований, наилучших практиках и применимых отраслевых стандартах.