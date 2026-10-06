ИИ при регистрации судов

В Сингапуре разрабатывают систему регистрации судов с помощью искусственного интеллекта. Как сообщает Splash24/7, Морская и портовая администрация Сингапура намерена запустить систему уже в первой половине 2027 года.

ИИ будет использоваться для проверки и обработки заявлений на регистрацию, при этом судовладельцы и агенты смогут отслеживать ход процесса в системе. По окончании обработки будет выдаваться свидетельство о регистрации.

Новый функционал расширяет использование искусственного интеллекта при регистрации судов в Сингапуре – в ноябре прошлого года была запущена обработка свидетельств о страховании судов с помощью ИИ.

По состоянию на конец 2025 года в Сингапурском судовом реестре было зарегистрировано более 4,4 тыс. судов суммарным брутто-тоннажом 137 млн тонн. на 27% больше, чем годом ранее.

Это четвертый в мире судовой реестр по объемам зарегистрированного в нем флота.

Фото: Shipspotting / foggy