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ИИ при регистрации судов
06.10.2026

ИИ при регистрации судов

    • В Сингапуре разрабатывают систему регистрации судов с помощью искусственного интеллекта. Как сообщает Splash24/7, Морская и портовая администрация Сингапура намерена запустить систему уже в первой половине 2027 года.

    ИИ будет использоваться для проверки и обработки заявлений на регистрацию, при этом судовладельцы и агенты смогут отслеживать ход процесса в системе. По окончании обработки будет выдаваться свидетельство о регистрации.

    Новый функционал расширяет использование искусственного интеллекта при регистрации судов в Сингапуре – в ноябре прошлого года была запущена обработка свидетельств о страховании судов с помощью ИИ.

    По состоянию на конец 2025 года в Сингапурском судовом реестре было зарегистрировано более 4,4 тыс. судов суммарным брутто-тоннажом 137 млн тонн. на 27% больше, чем годом ранее.

    Это четвертый в мире судовой реестр по объемам зарегистрированного в нем флота.

    Фото: Shipspotting / foggy


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