Есть ли место искусственному интеллекту в порту

Вариантов внедрения искусственного интеллекта множество в портовой сфере множество. Такое мнение высказал, выступая на сессии «Цифровая трансформация: от автоматизации порта к умному городу» в рамках Первого международного форума портовых городов в Светлогорске, генеральный директор ООО «ЛАИП» Андрей Рыков.

Генеративные модели, с которыми обычно ассоциируется искусственный интеллект в обывательском сознании, — это далеко не единственная технология искусственного интеллекта, отметил он. С точки зрения рекомендательных систем управления работами и техникой, применение искусственного интеллекта связано с определенными рисками. А вот обработка документов и данных, а также системы предиктивного анализа и композирования вполне допускают применение искусственного интеллекта.

Отдельно А.Рыков остановился на компьютерном зрении и его применении в терминальном бизнесе. В частности, он рассказал о проекте «Цифровой тальман», реализованном совместно с компанией «Солво». «Мы постарались тальмана убрать непосредственно с площадки, заменить его глаза компьютерным зрением. Дополняли, соответственно, то, что компьютерное зрение может распознать, — номер контейнера, пломбу, сейчас подходим уже к повреждению контейнера, хотя это более сложно, и, соответственно, улучшили условия труда для тальмана, убрав его из тяжелых погодных условий — это работа на улице, снег и так далее, — в офис. Информационная система помогает ему принять решение, то есть, она ему подсветит, вот смотри, вот здесь есть повреждение контейнера, вот здесь ты не заметил. И на этапе внедрения мы добились того, что компьютерное зрение оказалось надежным, оно смогло предотвратить в том числе ошибки».

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