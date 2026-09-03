Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO разрабатывает ИИ-ассистента
03.09.2026

FESCO разрабатывает ИИ-ассистента

    • Транспортная группа FESCO и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.
    Как сообщили SeaNews в группе, документ подписали заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и внешним связям FESCO Сергей Сидоров и директор передовой инженерной школы Азиатско-Тихоокеанского региона «Искусственный интеллект и большие данные» ДВФУ Григорий Алексанин.

    Соглашение предусматривает развитие взаимодействия в области совместных научных и технологических проектов, обмена компетенциями, а также привлечение экспертов университета к решению задач, связанных с развитием цифровых решений FESCO.

    Одним из направлений сотрудничества станет использование экспертизы ДВФУ в области безопасной разработки и проектирования систем искусственного интеллекта. В частности, стороны намерены объединить усилия для повышения уровня информационной безопасности ИИ-ассистента «Капитан», который FESCO разрабатывает для автоматизации повседневных задач сотрудников.

    В рамках сотрудничества FESCO и ДВФУ также рассмотрят возможность реализации образовательных инициатив.
    «Развитие собственных цифровых решений и внедрение искусственного интеллекта – важная часть повышения эффективности бизнеса FESCO. Сотрудничество с ДВФУ позволит объединить наши компетенции для дальнейшего развития информационных технологий, отвечающих высоким требованиям надежности и безопасности», – отметил Сергей Сидоров.

    «Для нас особенно важно, что наше сотрудничество строится вокруг реальных технологических задач. FESCO уже давно внедряет искусственный интеллект в свои процессы, и наша задача – помочь сделать эти решения более надежными, безопасными и проверяемыми. Мы в ДВФУ развиваем подходы к доверенному ИИ и рассчитываем применить эту экспертизу в работе над «Капитаном», а затем расширить сотрудничество на другие задачи транспортной отрасли. Уверен, что именно на стыке университетской науки и реальных производственных процессов появляются наиболее сильные и востребованные решения», – прокомментировал Григорий Алексанин.

    Фото: FESCO

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.09.2026
    Подписано соглашение по МТК Мохэ – Найба – Магадан
    Документ закрепил координацию усилий по созданию транспортно-логистической инфраструктуры, которая свяжет территорию КНР с Якутией через Амурскую область.
    ВЭФМеждународный транспортный коридорСоглашениеЯкутия
    0
    24.06.2026
    Первая тестовая ж/д перевозка с использованием навигационной пломбы из Владивостока в Минск
    Организована FESCOи Центром развития цифровых платформ
    FESCO навигационные пломбыТестовая отправкаЦРЦП
    0
    03.06.2026
    FESCO пополнила парк рефконтейнеров
    На 600 единиц
    FESCO Дальрефтрансрефконтейнеры
    0
    13.02.2026
    Взяты под стражу топ-менеджеры FESCO
    Бывший и действующий
    FESCO АрестМещанский судТоп-менеджмент
    1
    27.03.2026
    Роторные паруса с китайским акцентом
    Финская Norsepower подписала соглашение с COSCO Shipping Heavy Industry Equipment о сотрудничестве в сфере проектирования, производства, продаж и установки роторных парусов.
    COSCONorsepowerроторные парусаСоглашение
    0
    17.03.2026
    FESCO подписала соглашение с логистической компанией X5
    О развитии внутрироссийских перевозок
    FESCO X5РитейлСоглашение
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.09.2026 ВМТП и вьетнамский Сайгон стали побратимами
    02.09.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    02.09.2026 Перевозки контейнеров по сети РЖД могут составить 8 млн TEU
    02.09.2026 FESCO договорились о развитии перевозок морепродуктов
    02.09.2026 FESCO открыла представительство в Индонезии
    01.09.2026 Как остановить снижение контейнерного экспорта через порты Дальнего Востока
    Госрегулирование Показать всё
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    21.08.2026 Утвержден проект структуры Концепции развития внутреннего водного транспорта
    18.08.2026 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    17.08.2026 Оформлена первая грузовая авианакладная
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •