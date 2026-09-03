FESCO разрабатывает ИИ-ассистента

Транспортная группа FESCO и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.

Как сообщили SeaNews в группе, документ подписали заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и внешним связям FESCO Сергей Сидоров и директор передовой инженерной школы Азиатско-Тихоокеанского региона «Искусственный интеллект и большие данные» ДВФУ Григорий Алексанин.

Соглашение предусматривает развитие взаимодействия в области совместных научных и технологических проектов, обмена компетенциями, а также привлечение экспертов университета к решению задач, связанных с развитием цифровых решений FESCO.

Одним из направлений сотрудничества станет использование экспертизы ДВФУ в области безопасной разработки и проектирования систем искусственного интеллекта. В частности, стороны намерены объединить усилия для повышения уровня информационной безопасности ИИ-ассистента «Капитан», который FESCO разрабатывает для автоматизации повседневных задач сотрудников.

В рамках сотрудничества FESCO и ДВФУ также рассмотрят возможность реализации образовательных инициатив.

«Развитие собственных цифровых решений и внедрение искусственного интеллекта – важная часть повышения эффективности бизнеса FESCO. Сотрудничество с ДВФУ позволит объединить наши компетенции для дальнейшего развития информационных технологий, отвечающих высоким требованиям надежности и безопасности», – отметил Сергей Сидоров.

«Для нас особенно важно, что наше сотрудничество строится вокруг реальных технологических задач. FESCO уже давно внедряет искусственный интеллект в свои процессы, и наша задача – помочь сделать эти решения более надежными, безопасными и проверяемыми. Мы в ДВФУ развиваем подходы к доверенному ИИ и рассчитываем применить эту экспертизу в работе над «Капитаном», а затем расширить сотрудничество на другие задачи транспортной отрасли. Уверен, что именно на стыке университетской науки и реальных производственных процессов появляются наиболее сильные и востребованные решения», – прокомментировал Григорий Алексанин.

Фото: FESCO