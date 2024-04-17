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Амур Гаджиев: «Турецкое руководство благосклонно относится к наращиванию российско-турецкого взаимодействия»
17.04.2024

Амур Гаджиев: «Турецкое руководство благосклонно относится к наращиванию российско-турецкого взаимодействия»

    • Предприниматели из России и Турции обсудили перспективы развития деловых отношений между странами

    В Москве прошел российско-турецкий бизнес-форум, организованный Школой Бизнеса «Синергия» совместно с Ассоциацией экспортеров и импортеров.

    Форум объединил на одной площадке представителей бизнеса двух стран для сотрудничества в новых глобальных условиях. Эксперты и практики рассмотрели перспективы сотрудничества предпринимателей из России и Турции на 2024 год, тенденции и вызовы во внешнеэкономических отношениях стран и поделились практическим опытом по вопросам работы с поставщиками, новых ниш для развития бизнеса в Турции, инвестиционных возможностей, логистики, производства, экспорта и импорта между странами.

    «Турция – это страна с богатой историей и культурой. На данный момент Турция является второй страной по внешнеэкономической деятельности после Китая: товарооборот двух стран в 2023 году превысил 45 миллиардов. Для наших предпринимателей крайне важно установить прочные партнерские отношения с представителями бизнес-сообщества Турции. Однако Турция является достаточно сложной стороной российского бизнеса. Так, для выхода на турецкий рынок необходимо учитывать множество факторов: культурные особенности страны, вариативность турецкой лиры, особенности сертификации. Кроме того, Турция может стать новым хабом для выхода российского бизнеса на рынки европейских стран», – отметил Адиль Акавов, международный предприниматель, руководитель группы компаний AK GROUP, руководитель комитета по развитию бизнеса с Турцией и странам Ближнего Востока и Ассоциации Экспортеров и Импортеров.

    Ключевыми спикерами форума также стали генеральный директор экспортной компании «Rikotex» (Турция) Алена Бозаджи, специалист по контрактному производству Амур Гаджиев, директор Центра изучения современной Турции Фаридун Усмонов, профессор факультета экономики стамбульского университета Ариф Явуз, эксперт по международному предпринимательству доктор наук университета TOBB г. Анкара Хаккы Арда Токат и начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев .

    «Российско-турецкий форум важен для выстраивания результативных деловых отношений и доверия между российскими предпринимателями и нашими турецкими партнерами. Турция сегодня – это второй по величине рынок, интересный, перспективный для взаимодействия во внешней торговле. Идея форума родилась после того, как мы поняли, что необходимо показать российским предпринимателям как нужно взаимодействовать с турецким бизнесом, как торговать, как импортировать, как находить партнеров», – отмечает Александр Рагиня, исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия».

    В рамках деловой программы форума обсуждались три ключевых трека:  «Импорт в Россию», «Импорт в Турцию» и «Бизнес-миссия в Турцию: связь с поставщиками». Первые два трека были посвящены перспективам стратегического партнерства между Россией и Турцией в 2024 году, на треке «Бизнес-миссия в Турцию: связь с поставщиками» участникам узнали все нюансы открытия и ведения бизнеса в Турции – от юридических моментов до существующих мер государственной поддержки при выходе на турецкий рынок.

    «Турция – страна промышленно развитая, с хорошими экономическими и финансовыми ресурсами и возможностями. Поэтому российским предпринимателям с турецкими партнерами работать можно и нужно. Кроме того, мы видим, что турецкое руководство благосклонно относится к наращиванию российско-турецкого взаимодействия, торгово-экономического партнерства. Мы видим, что несмотря на колоссальное западное давления, Турция продолжает отказываться от присоединения к антироссийским санкциям, что тоже весьма положительно влияет на развитие российско-турецкий бизнес-контактов. Поэтому для российских предпринимателей есть куда двигаться. Турецкие партнеры могут стать для российских предпринимателей хорошими, добросовестными и надежными коллегами», – отметил Амур Гаджиев, директор центра изучения современной Турции, корреспондент Турецкой редакции информационного агентства «Sputnik».

    Насыщенная программа форума позволила участникам всесторонне изучить вопрос организации и запуска бизнеса в Турции, а также вопрос, касающийся вывода уже существующего бизнеса на турецкий рынок. Участники форума смогли пообщаться с турецкими инвесторами и представителями государственных структур, задать интересующие вопросы и ближе познакомиться с потенциальными будущими партнерами. Организация программы бизнес-форума помогла участникам выстраивать успешную деловую коммуникацию с представителями бизнес-сообщества Турции, приобрести новые деловые-контакты и глубже изучить международный рынок.

    Узнать больше о прошедшем мероприятии можно на официальном сайте.

     

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    Школа бизнеса «Синергия» была основана более 30 лет назад и стала первой бизнес-школой в России и СНГ. На её базе проводится обучение по программам МВА и профессиональной переподготовки, семинары и тренинги ведущих российских и мировых экспертов.

     Ассоциации экспортеров и импортеров — общественное объединение предпринимателей, работающих в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД), стратегическими задачами которого являются защита интересов экспортеров и импортеров, помощь в поиске партнеров, создание законодательных инициатив и др.

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    Фото: ООО “СИНЕРГИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА”


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