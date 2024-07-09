Композитные буи вместо металлических плавучих знаков

До конца 2024 года Администрация «Обь-Иртышводпуть» распределит по филиалам 436 плавучих знаков из композитных материалов. Они постепенно заменят все металлические плавучие знаки, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Больше всего буев – 145 штук – будет направлено в Ямало-Ненецкое окружное управление водных путей и судоходства. В самом отдаленном филиале учреждения часто складываются неблагоприятные погодные условия, которые влияют на износ средств навигационного оборудования: ледовые явления, сильные течения.

Композитные буи проще в эксплуатации и служат гораздо дольше металлических. За прошедшие несколько лет в филиалах заменили почти 1,1 тыс. буев, к концу этой навигации эта цифра приблизится к 2,5 тыс.

Помимо буев филиалы Администрации «Обь-Иртышводпуть» получат новые навигационные фонари. До конца года по всем филиалам учреждения распределят 1,1 тыс. новых фонарей. У некоторых фонарей имеется встроенный аккумулятор, который подзаряжается от солнечной панели: такое оборудование требует к себе меньше внимания и позволяет увеличивать производительность труда обстановочных бригад.

Фото: Росморречфлот