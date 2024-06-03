Грузопотоки в условиях санкций: до, после и вместо

30 мая в Санкт-Петербурге прошла международная конференция «Shipping & digital. Опыт 2024», организованная совместно информационно-аналитическим агентством SeaNews, Юридической фирмой Ремеди и Вива Консалт.

С докладом на тему «Грузопотоки в условиях санкций. До, после и вместо» выступила директор по маркетингу SeaNews Елена Шелеметьева.

Опираясь на данные аналитического онлайн-сервиса SeaNews Портстат, она проанализировала динамику грузопотоков российских морских портов начиная с периода до введения санкций и в период их действия, с апреля 2021 по апрель 2024 года включительно.

Рабочая гипотеза была такая: статистика покажет резкое снижение объемов перевалки в первые месяцы после февраля 2022 года, а затем пойдет постепенное, местами скачкообразное восстановление.

Чтобы узнать, что из этого получилось, смотрите ролик с докладом Елены.

Фото, видео: SeaNews