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Грузопотоки в условиях санкций: до, после и вместо
03.06.2024

Грузопотоки в условиях санкций: до, после и вместо

    • 30 мая в Санкт-Петербурге прошла международная конференция «Shipping & digital. Опыт 2024», организованная совместно информационно-аналитическим агентством SeaNews, Юридической фирмой Ремеди и Вива Консалт.

    С докладом на тему «Грузопотоки в условиях санкций. До, после и вместо» выступила директор по маркетингу SeaNews Елена Шелеметьева.

    Опираясь на данные аналитического онлайн-сервиса SeaNews Портстат, она проанализировала динамику грузопотоков российских морских портов начиная с периода до введения санкций и в период их действия, с апреля 2021 по апрель 2024 года включительно.

    Рабочая гипотеза была такая: статистика покажет резкое снижение объемов перевалки в первые месяцы после февраля 2022 года, а затем пойдет постепенное, местами скачкообразное восстановление.

    Чтобы узнать, что из этого получилось, смотрите ролик с докладом Елены.

    Фото, видео: SeaNews

     


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