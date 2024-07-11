Экспорт легковых автомобилей из Китая в июне 2024

В июне 2024 года экспорт легковых автомобилей из Китая составил 378 тыс. единиц, на 28% больше по сравнению с июнем прошлого года и столько сколько в мае этого года, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей.

На фоне восстановления южноамериканского рынка экспорт автомобилей китайских марок в июне увеличился до 325 тыс. единиц (+31%).

Одновременно экспорт автомобилей класса люкс и автомобилей, произведенных совместными предприятиями КНР и иностранных государств, вырос на 12% до 54 тыс. единиц.

Экспорт из Китая автомобилей на новых источниках энергии (NEV) составил 80 тыс. единиц, на 12,3% больше, чем годом ранее. По итогам первого полугодия экспорт автомобилей NEV вырос на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 586 тыс. единиц.

Согласно данным ассоциации, розничные продажи легковых автомобилей в январе-июне этого года превысили 9,84 млн единиц (+3,3%).

По прогнозам экспертов ассоциации, потребление легковых автомобилей будет продолжать расти в связи с растущей популярностью частных транспортных средств и быстрым ростом числа умных электромобилей.

Энтузиазм автовладельцев в отношении автомобилей NEV в сочетании с государственными стимулами, побуждающими потребителей заменять устаревшие транспортные средства на новые, будет способствовать дальнейшему росту спроса на авторынке, считают в ассоциации.

Фото: Xinhua