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48 отмененных рейсов, с 14 по 18 неделю 2024
01.04.2024

48 отмененных рейсов, с 14 по 18 неделю 2024

    • По информации аналитического агентства Drewry, с 14 недели по 18 неделю 2024 года объявлено о 48 отмененных рейсах, что составляет 7% от 650 запланированных на этот период рейсов.

    46% отмененных рейсов приходится на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США, 33% – на маршруты Азия – Северная Европа и Средиземноморье и 21% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

    48 отмененных рейсов, с 14 по 18 неделю 2024

    На следующие пять недель THE Alliance объявил о отменах 14,5 рейсов, за ним следует OCEAN Alliance с 12,5 отменами, у 2M отменено 6 рейсов. На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 15 рейсов.

    Как отмечают в Drewry, наблюдается снижение надежности расписания контейнерных линий. Ожидается, что в среднем в течение следующих пяти недель 93% судов будут ходить по расписанию.

    26 марта этого года контейнеровоз «Dali» столкнулся с автомобильным мостом Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, в результате чего произошло обрушение нескольких центральных пролетов моста. По оценке Drewry, в обозримом будущем доступ в порт Балтимор будет ограничен, а это приведет к задержкам или необходимости перенаправления грузов в другие порты.

    График: Drewry

    Фото: Shipspotting/ jeffess

     

     


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