48 отмененных рейсов, с 14 по 18 неделю 2024

По информации аналитического агентства Drewry, с 14 недели по 18 неделю 2024 года объявлено о 48 отмененных рейсах, что составляет 7% от 650 запланированных на этот период рейсов.

46% отмененных рейсов приходится на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США, 33% – на маршруты Азия – Северная Европа и Средиземноморье и 21% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

На следующие пять недель THE Alliance объявил о отменах 14,5 рейсов, за ним следует OCEAN Alliance с 12,5 отменами, у 2M отменено 6 рейсов. На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 15 рейсов.

Как отмечают в Drewry, наблюдается снижение надежности расписания контейнерных линий. Ожидается, что в среднем в течение следующих пяти недель 93% судов будут ходить по расписанию.

26 марта этого года контейнеровоз «Dali» столкнулся с автомобильным мостом Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, в результате чего произошло обрушение нескольких центральных пролетов моста. По оценке Drewry, в обозримом будущем доступ в порт Балтимор будет ограничен, а это приведет к задержкам или необходимости перенаправления грузов в другие порты.

График: Drewry

Фото: Shipspotting/ jeffess