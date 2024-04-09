Все порты Финляндии, 2 месяца 2024 года

По итогам первых двух месяцев 2024 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии составил 227,6 тыс. TEU. Это больше чем на четверть (плюс 27,6%) показателя января-февраля 2023 года.

При этом экспортный контейнеропоток увеличился на 26,1% и составил 115,1 тыс. TEU. Импорт контейнеров также вырос – на 29,2% до 112,5 тыс. TEU. Транзит контейнеров снизился на 14,9%, до 10,3 тыс. TEU.

По итогам 2 месяцев этого года практически все порты Финляндии показали положительную динамику.

Так, по данным статистического управления Финляндии, ХаминаКотка по итогам 2 месяцев этого года обработала 105,4 тыс. TEU, что на 28,7% больше, чем годом ранее.

Через причалы порта Хельсинки за январь-февраль 2024 года прошло на 30,8% больше контейнеров, чем годом ранее – их объем достиг 73,9 тыс. TEU. Раума также нарастила контейнерооборот – на 17,5%, обработав 29,9 тыс. TEU.

Оборот контейнеров порта Ханко по итогам отчетного периода увеличился на 28,7%, до 9,7 тыс. TEU. Порт Оулу обработал 4,2 тыс. TEU – на 37,4% больше, чем в январе-феврале 2023 года.

Также рост объемов обработки контейнеров отмечен у портов Торнио – на 13,8% (до 1,7 тыс. TEU), Коккола – на 14,7% (до 1,6 тыс. TEU), Кеми – на 45,7% (до 730 TEU).

Порт Раахе существенно нарастил обработку контейнеров – в 2,5 раза до 57 тыс. TEU.

Кроме этого, порт Марианхамина обработал 6 TEU, а Пори и Вааса перевалили по 1 TEU.

По итогам января-февраля 2024 года порт Турку сократил обработку контейнеров на 23,7% (до 342 тыс. TEU), Уусикапунки – на 2,9% (до 66 TEU) и Пиетарсаари – на 59,3% (до 35 TEU).

Остальные финские порты в январе-феврале 2024 года обработку контейнеров не осуществляли.

Отметим, что в феврале 2024 года суммарный оборот контейнеров всех портов Финляндии (без учета транзита) составил 106,6 тыс. TEU (минус 12% к уровню января 2024 года и плюс 76,4% к уровню февраля 2023 года).