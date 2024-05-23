В совет директоров ДВМП вошли представители «Росатома»

21 мая состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» (головная компания Транспортной группы FESCO) в форме заочного голосования, на котором акционеры избрали Совет директоров и рассмотрели другие вопросы повестки дня.

Как сообщили SeaNews в FESCO, совет директоров ПАО «ДВМП» избран в составе девяти человек, преимущественно из представителей госкорпорации «Росатом».

Акционеры также утвердили Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции и проголосовали за вступление ПАО «ДВМП» в Союз Транспортников России и Торгово-промышленную палату Российской Федерации.

Фото: FESCO