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В совет директоров ДВМП вошли представители «Росатома»
23.05.2024

В совет директоров ДВМП вошли представители «Росатома»

    • 21 мая состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» (головная компания Транспортной группы FESCO) в форме заочного голосования, на котором акционеры избрали Совет директоров и рассмотрели другие вопросы повестки дня.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, совет директоров ПАО «ДВМП» избран в составе девяти человек, преимущественно из представителей госкорпорации «Росатом».

    Акционеры также утвердили Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции и проголосовали за вступление ПАО «ДВМП» в Союз Транспортников России и Торгово-промышленную палату Российской Федерации.

    Фото: FESCO


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