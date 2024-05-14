Контейнерный поезд из Хуанхуа в Москву

13 мая из порта Хуанхуа, расположенного в городском округе Цанчжоу в провинции Хэбэй в Северном Китае, вышел в Москву грузовой поезд Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua.

По словам генерального директор компании Cangzhou Ganghai Logistics Co., Ltd, состав преодолеет около 8 тыс. км. Он пройдет через контрольно-пропускной пункт Эрэн-Хото и прибудет в Россию примерно через 15 дней после отправления.

Поезд доставит 50 TEU различных товаров, включая автозапчасти и механическое оборудование, на сумму около 20 млн юаней (2,82 млн долларов).

Порт Хуанхуа представляет собой крупный судоходный узел на севере Китая. В настоящее время он связан морскими торговыми маршрутами с более чем 200 портами свыше 40 стран и регионов мира.

Фото: Xinhua