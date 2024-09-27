6000 поездов Китай – Европа через КПП Хоргос с начала 2024 года

С начала 2024 года через КПП Хоргос прошло 6 тыс. грузовых поездов Китай – Европа. В этом году этот показатель был достигнут более чем на 20 дней раньше, чем в прошлом году, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные местной таможни.

С начала 2024 года количество ежедневных отправлений поездов через КПП Хоргос составляет более 22. Через него товары повседневного спроса, электромеханическое оборудование, электронная и сельскохозяйственная продукция и другие китайские товары отправляются на рынки Средней Азии и Европы.

По словам представителя компании Hongan International Freight Forwarding Co., Ltd, благодаря развитию инициативы «Один пояс — один путь» поезда Китай – Европа стали приоритетным выбором для многих клиентов за счет удобства, скорости, безопасности и стабильности. За первые восемь месяцев этого года компания обслужила 736 поездов Китай – Европа, на 15% больше, чем годом ранее.

Фото: Xinhua