Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
70 тысяч грузовых поездов Китай – Европа через КПП в Синьцзяне
27.09.2024

6000 поездов Китай – Европа через КПП Хоргос с начала 2024 года

    • С начала 2024 года через КПП Хоргос прошло 6 тыс. грузовых поездов Китай – Европа. В этом году этот показатель был достигнут более чем на 20 дней раньше, чем в прошлом году, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные местной таможни.

    С начала 2024 года количество ежедневных отправлений поездов через КПП Хоргос составляет более 22. Через него товары повседневного спроса, электромеханическое оборудование, электронная и сельскохозяйственная продукция и другие китайские товары отправляются на рынки Средней Азии и Европы.

    По словам представителя компании Hongan International Freight Forwarding Co., Ltd, благодаря развитию инициативы «Один пояс — один путь» поезда Китай – Европа стали приоритетным выбором для многих клиентов за счет удобства, скорости, безопасности и стабильности. За первые восемь месяцев этого года компания обслужила 736 поездов Китай – Европа, на 15% больше, чем годом ранее.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.08.2024
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле увеличился на 8%
    В июле 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 8% относительно показателя июля […]
    2024Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    08.05.2024
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте снизился на 4,1%
    В марте 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 4,1% относительно показателя марта […]
    2024Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    20.05.2024
    Импорт и экспорт Китая, 4 месяца 2024
    Товарооборот КНР и РФ увеличился на 4,7%
    2024КитайРоссияТоварооборот
    0
    08.08.2024
    Минэнерго берется за организацию перевозок энергоресуров по железной дороге
    Глава Минэнерго Сергей Цивилев провел совещание по мерам увеличения объемов погрузки энергоресурсов по сети […]
    Железная дорогаМинэнергоПогрузкаРЖД
    0
    03.09.2024
    Товарооборот Россия – США в первом полугодии 2024 года
    По данным Бюро переписей США (Census Bureau), товарооборот между Россией и США в первом […]
    Только для подписчиков
    2024СШАТоварооборот
    0
    20.06.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 увеличился на 18,6%
    В апреле 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 18,6% относительно показателя апреля […]
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.09.2024 MSC vs Maersk
    26.09.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе снизился на 9,9%
    25.09.2024 Есть ли альтернатива полувагонам
    25.09.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2024 в деталях
    25.09.2024 Рейтинг морских линейных операторов в РФ
    24.09.2024 Контейнеровоз FESCO потерял контейнеры в порту Наньша
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •