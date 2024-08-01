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Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2024: снизилась перевалка цветных металлов
01.08.2024

Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2024: снизилась перевалка цветных металлов

    • В июне 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 3,7% относительно показателя июня прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2024: снизилась перевалка цветных металлов

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 87,2% всех грузов, вырос на 0,9%. Импорт увеличился на 17%. В каботаже было перевалено на 13,5% больше, чем годом ранее. Транзит вырос на 84,1%.

    В июне 2024 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,6%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилась на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 29,8%, нефтепродуктов – 16,4% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в июне 2024 года приходилось 19,3%, на химические и минеральные удобрения – 14,8%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте сжиженного газа, оборот которого вырос на 57,9%. Прочих навалочных грузов было обработано на 53,1% больше, чем в июне 2023 года. Перевалка грузов в контейнерах увеличилась на 44,9%.

    Наиболее значительно, на 83,6% снизился оборот лесных грузов. Накатных грузов (ро-ро) было обработано на 75,6% меньше, чем годом ранее, цветных металлов – на 73,4% меньше.

    В июне 2024 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 46%, Приморск обработал 22,8%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 21,8%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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